Daniel Seoane: "Independiente, a la deriva con Hugo Moyano"

Aquí parte del diálogo con Seoane:

-¿Cuál es la diferencia entre lo que propone Ud. y lo de Hugo Moyano en el Club Atlético Independiente?

-Son 2 formas totalmente diferentes de ver una institución deportiva. Yo creo en la gestión profesional y la realidad indica que no es lo que le interesa a la conducción actual del club. Yo creo en una economía sana, finanzas ordenadas. Pero no es lo que sucede hoy día en Independiente.

-Pero Ud. participó de la gestión anterior de Hugo Moyano...

-Tal cual dejé escrito en mi renuncia, esta gestión está agotada, tiene que permitir que otros dirigentes conduzcan el club. Deben dar un paso al costado en diciembre. Desde lo personal, entendí que no tenía nada más que aportar. Después de haber formado parte de un equipo que condujo el club hasta el 2018, con logros deportivos e institucionales incluidos, fuimos excluidos. Ellos se apoderaron del club y no dejaron que nadie participara en ninguna decisión. Llegó un momento en que era inviable seguir siendo parte de esta gestión.

hugo moyano en independiente.jpg Daniel Seoane afirma que la gestión de Hugo Moyano en Independiente se encuentra agotada.

-¿Qué diferencia encuentra entre aquel comienzo y este presente?

Cuando Hugo Moyano llegó a la presidencia de Independiente, quizás por temor al fracaso o precaución ante el desconocimiento, integró a personas que no compartían ni sus ideas ni sus criterios y permitió que participaran de la gestión. En cambio para su 2do. mandato, cambió totalmente el enfoque, se encapsuló en un 'mesa chica' de 3 personas y desde ahí intentó comandar un club como Independiente. Era obvio que iba a fracasar. Le ha ido pésimo. En el 1er. mandato escuchó opiniones diferentes a la propia, o simuló hacerlo. Esto no sucedió luego. No ocurre hoy día. Y hacia adelante él promete más de lo mismo. ¿Cuánto más va a caer Independiente? Cuando Hugo Moyano llegó a la presidencia de Independiente, quizás por temor al fracaso o precaución ante el desconocimiento, integró a personas que no compartían ni sus ideas ni sus criterios y permitió que participaran de la gestión. En cambio para su 2do. mandato, cambió totalmente el enfoque, se encapsuló en un 'mesa chica' de 3 personas y desde ahí intentó comandar un club como Independiente. Era obvio que iba a fracasar. Le ha ido pésimo. En el 1er. mandato escuchó opiniones diferentes a la propia, o simuló hacerlo. Esto no sucedió luego. No ocurre hoy día. Y hacia adelante él promete más de lo mismo. ¿Cuánto más va a caer Independiente?

-¿Cuál es su propuesta de club?

-Independiente es un club de élite, por historia y por volumen. No es un kiosco ni un club de categorías intermedias. Hay múltiples actividades federadas y no federadas que requieren atención, además del fútbol profesional. Es una entidad social, cultural y deportiva fundamental del Sur del GBA. Yo observo que hoy día no hay una atención diligente y puntillosa de las múltiples disciplinas que conviven o convivieron en el club. Cada subcomisión debe funcionar con dirigentes responsables de su funcionamiento y que deban rendir cuentas por su gestión. Eso no se consigue si todo lo maneja una 'mesa chica' de 3 personas. Es muy triste lo que sucede hoy día en el club porque le provoca una enorme frustración a los socios. Hay una desinversión en los diferentes predios del club, comenzando por el edificio de su sede social. Y un enorme desaprovechamiento de sus capacidades.

-Hugo Moyano propone, como uno de los fundamentos de su reelección, extender el contrato al entrenador Julio Falcioni. ¿Qué opina Ud.?

-Creo que Hugo Moyano se apresuró a hablar. Quizás tiene tan escasos logros para exhibir que se refugia en esa idea. Primero hay que llegar al final del campeonato y evaluar qué sucedió. Yo quiero en Independiente gane siempre pero ¿qué sucedería si de aquí al final del campeonato el equipo acumulara malos resultados? ¿Le renovaría igual el contrato a Falcioni? Muy prematuro el anuncio pero así ha resultado esta 2da. gestión de Moyano: precaria.

-Un problema permanente en los clubes deportivos es la generación de ingresos. ¿Cómo financiaría, por ejemplo, un plantel competitivo?

-El marketing es una actividad sin desarrollo en Independiente. No existe en el siglo 21 que una institución de las características de Independiente ignore el marketing. Uno de los ejes de nuestra propuesta es trabajar tanto en el marketing como en los deportes que no sean sólo el fútbol profesional para incrementar los ingresos societarios. Diferenciar la cuota social de la cuota deportiva es otra posibilidad a explorar. Proyectar el club hacia el exterior, participando de competencias internacionales, para conseguir ingresos en moneda extranjera, también es importante.

-Pero la economía argentina es de destrucción permanente de la moneda propia y eso impide generar equipos competitivos ya que los jugadores distintos enseguida son buscados por clubes de otros países con mejor moneda. No sólo Europa sino México, Brasil, USA, etc. etc. ¿Qué se hace en ese caso?

-Bueno, se aguantan los jugadores hasta donde se puede. Y cuando no se puede, se transfieren los derechos. Pero esto requiere un trabajo muy importante en divisiones inferiores y una política de promoción de talento. Independiente tuvo mucha historia al respecto. Lo que hay que hacer es reencontrarnos con lo que fuimos y que no es lo que somos. No es imposible. Depende de nosotros.