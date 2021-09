Hugo Moyano pide pista en el Gabinete

Los trabajadores dependen de la organización y tenemos que estar sentados en la mesa de las discusiones que hacen al crecimiento del país, es la función del movimiento obrero para aportar lo que sea necesario para que el país tenga el destino de vivir con dignidad Los trabajadores dependen de la organización y tenemos que estar sentados en la mesa de las discusiones que hacen al crecimiento del país, es la función del movimiento obrero para aportar lo que sea necesario para que el país tenga el destino de vivir con dignidad

Luego, en términos electorales, se refirió a propuestas opositoras destinadas a "imponer políticas que perjudican a los trabajadores".

"Cuando me critican a mí porque hago pagar una indemnización, no se dan cuenta de que quienes les dan el dinero son los laburantes. No le nieguen a quien les hizo ganar plata", dijo en alusión al proyecto de eliminación de indemnizaciones por despidos impulsado por un sector de Juntos por el Cambio.

"Estos señores hablan porque desprecian a los laburantes, desprecian a los humildes, a los hombres que defienden a los trabajadores", dijo. "Es el riesgo que corre el país de que vuelvan y por eso estamos trabajando con los laburantes para no perder los derechos que tenemos", agregó.

"Siempre hemos estado del lado del laburante, habrá que modificar algunas cosas, pero que pierdan derechos con el esfuerzo que hacen no lo vamos a permitir. Lo único que dicen es que son todos vagos", agregó.

En ese sentido, pidió:

No cometan el error de votar a quien no corresponde. Si queremos seguir manteniendo el trabajo y los derechos, tenemos que votar al Frente para Todos

"Después discutiremos otros temas con el Gobierno, pero en este sentido no nos podemos equivocar. Lo que quieren los trabajadores nosotros lo mostramos con evidencia, no con promesas", observó el líder sindical y retomó la idea de incorporar sindicalistas a puestos de decisión en el Gobierno:

La tarea que tiene que realizar el movimiento obrero, la CGT, tiene que ser una tarea importante en donde tengan poder de decisiones y no que decidan por ellos lo que tienen que hacer. Eso es lo que tenemos que recuperar para contribuir a garantizar la dignidad del laburante. Tenemos que logar que la CGT pueda sentarse a discutir esos temas

En otro orden, sobre la coyuntura actual, Moyano analizó los cambios en el Gabinete de ministros y observó: "Está la responsabilidad que tiene el Gobierno en el momento que se vive. No sé como llamarlo, traspié, yo creo que se va a superar después de la pandemia macrista y la pandemia de salud. Evidentemente, se ha mantenido un equilibrio con mucha gente que pasa necesidades".

"Si no fuera un Gobierno que piensa en la salud de la gente no sé cómo estaríamos", añadió y, a continuación, ratificó el apoyo de su sindicato al Presidente Alberto Fernández. "El reconocimiento al Gobierno siempre está y estoy convencido de que vamos a salir adelante porque el esfuerzo es muy grande", enfatizó.

Reconoció:

Estamos trabajando con mucha gente. En algunos casos, muchos compañeros no han votado

Y en ese sentido agregó: "Evidentemente si los trabajadores se dan cuenta del riesgo que corremos y aparece la pandemia del macrismo no van a dudar en ir a votar en noviembre y en revertir esto. Estamos trabajando para eso y eso le tiene que dar tranquilidad a la gente".

Sobre la conformación del nuevo Gabinete de ministros, el líder de la CGT destacó: "Están trabajando a full, con mucho entusiasmo y responsabilidad. Están buscando llevar soluciones a todos los problemas que existen". "Tenemos la oposición que cualquier cosa que se haga está mal hecha. Es una muestra clara de que son simplemente opositores, no les importa si las cosas están bien o no. Criticaron la cuarentena larga y ahora critican también", criticó.

"Creen que la gente los va a respaldar, pero creo que los votos que sacaron fueron por la falta de votos. Correríamos un riesgo muy grande los argentinos si vuelve esta gente", concluyó.