Bigote Acosta y una cadena de afectos en la Rosario desangelada

Al 'Bigote' le fascina la música, así que recurramos a ella: en junio de 1967, The Beatles tuvieron que componer una canción a pedido, para un evento televisivo global, y ante 400 millones de personas estrenaron algo que decía "(Love) nothing you can say, but you can learn" / "(Amor) no hay nada que puedas decir, pero puedes aprender", conmoviendo a la audiencia con ese tema titulado 'All You Need is Love' (Todo lo que necesitas es amor).