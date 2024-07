39 años de "Volver al futuro": Los secretos de un clásico del cine que no envejece

Así, le brindó su apoyo a los cineastas, ofreciéndoles consejos y ayudándolos a encontrar un nuevo estudio que se interesara en el proyecto. Fue el éxito de Zemeckis con la película "Tras la esmeralda perdida" (con Michael Douglas y Kathleen Turner) lo que terminó convenciendo a Universal Pictures de aceptar producir "Volver al Futuro".

image.png Mientras seguía buscando un estudio que financie la película, Zemeckis dirigió "Tras la esmeralda perdida", una decisión inteligente que convenció a Universal Pictures de ser ese estudio.

¡Esto está pesado!

Con el respaldo de Universal Pictures, la producción de "Volver al Futuro" empazaba a tomar forma. Pero todavía quedaban algunos desafíos por superar, y el primero de ellos era el casting. El estudio ya le había puesto el ojo a Michael J. Fox para el papel de Marty McFly, pero en ese momento el actor canadiense se encontraba filmando la serie "Lazos de familia" y no tenía espacio en su agenda. Así que los productores se volcaron por Eric Stoltz que, a pesar de filmar sólo por cuatro semanas, provocó muchos problemas en el set. Era muy serio, demasiado agresivo con sus compañeros -sobre todo con Tom Wilson (que encarnaba a Biff Tannen), a quien lastimó seriamente en una pelea- y no respondía a otro nombre que no fuera Marty.

image.png Eric Stoltz era Marty McFly originalmente, pero sus constantes problemas en el set y su imposibilidad de adaptarse a su personaje hicieron que lo despidan.

Finalmente, Stoltz fue despedido (debido no sólo a su comportamiento en el rodaje sino también a que su visión de la película no encajaba con la de Zemeckis) dando paso a Michael J. Fox, que volvía a estar disponible, para incorporarse al proyecto. La energía contagiosa y el carisma natural de este actor lo convirtieron en la elección perfecta para el papel de Marty.

Las cosas a partir de acá sólo podían ir como la seda, pero todavía no, porque había otro problema que se llamaba Sidney Sheinberg. Sheinberg, que era uno de los productores de Universal, había sugerido algunas modificaciones sobre la marcha, como cambiar el nombre de la película a "Spaceman From Pluto" ("Astronauta de Plutón" en español), arguyendo que la película fracasaría con un título que incluyera la palabra "futuro", y llamar a la madre de Marty Meg en lugar de Lorraine (como su esposa). Una vez más, la intervención de Spielberg fue necesaria, y se puso del lado de Gale y Zemeckis una vez más para mantener la integridad del guión. ¿Cómo lo hizo? Le envió una carta jocosa a Sheinberg diciendo: "Hola Sid, gracias por esa nota tan divertida. A todos nos causó mucha gracia. Sigue mandando más".

image.png Michael J. Fox se convirtió en Marty McFly pero los problemas siguieron con un pedido de cambio de título y hasta de nombre para la madre de Marty. No ocurrieron ninguna de las dos.

Un éxito que no se queda en el pasado

El rodaje de "Volver al Futuro" finalizó en abril de 1985 y se le mostró la cinta terminada a un público de prueba con la esperanza de programar su fecha de estreno para agosto de ese mismo año. Sin embargo, los resultados fenomenales de la proyección fueron más que alentadores: el público amaba la película. Ante semejante recepción, Universal Pictures decidió adelantar el estreno de la película a julio mientras el equipo de edición y posproducción trabajaba a contrarreloj para tener la película terminada a tiempo.

image.png "Volver al Futuro" se estrenó el 3 de julio de 1985 y conquistó al público. Su éxito derivó en dos secuelas más, en 1989 y 1990.

De esta manera, "Volver al Futuro" llegó a los cines el 3 de julio de 1985, y su éxito fue prácticamente instantáneo, recaudando más de $389 millones de dólares en todo el mundo, con críticas positivas tanto de la audiencia como de la crítica especializada. Desde su estreno, la película se convirtió en un clásico atemporal, traduciéndose a más de 25 idiomas y siendo adaptada a diversos formatos, como teatro, videojuegos y atracciones de parques temáticos.

image.png "Volver al Futuro" fue adaptada como musical, videojuego, serie animada e incluso como parque de atracciones.

Al mirar hacia atrás, 39 años después, la película no sólo resiste la prueba del tiempo, sino que nos sigue inspirando con su mensaje de escribir nuestro propio futuro, invitándonos a soñar y creer en lo imposible.

