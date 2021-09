Florencio Randazzo reaccionó muy mal contra una periodista

Ofendida por el comentario del candidato, la periodista le pidió: “Florencio, no me faltes el respeto porque no te estoy cargando, es algo que está publicado informalmente, lo estoy preguntando”.

Sin embargo, Randazzo insistió “que es una cargada”, a lo que la comunicadora aclaró: “Pero no mía”.

Calmando los ánimos

Tras el cruce con la periodista, Florencio Randazzo intentó bajar los ánimos y negó la versión de la renuncia: “Está claro que es parte de juego de estas dos fuerzas políticas (Frente de Todos y Juntos) que aspiran a desvirtuar nuestro espacio político. ¿Cuál sería el motivo para que deje a Gustavo Pulti? ¿Qué es ese planteo, con la maldad de la dirigencia política que nunca respetó la palabra como Sergio Massa, Alberto Fernández, Mauricio Macri? Yo soy otra cosa, cada vez que tuve una responsabilidad pude dar testimonio de que las cosas se pueden transformar. Jamás le eché culpas al que estaba antes ni falté a la palabra. Si tengo que hacer una cosa diferente me voy a mi casa”.

En tanto, consultado sobre los spots de campaña donde aparece su madre Gladys Campagnon Randazzo volvió a molestarse y relativizó la pregunta: “Me parece que nos toman de bol... y eso es más importante que el spot”.

También mencionó la propaganda en la que escenifica una discusión con Cristina Kirchner: “Ese primer spot sirvió para que los periodistas hablen del valor de la palabra, que honré. Resisto archivos, no me pasé de un partido a otro, de una jurisdicción a otra, no fui candidato cuando dije que no lo sería”, concluyó.