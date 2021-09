Florencio Randazzo: "Resisto cualquier archivo, yo siempre dije que era peronista"

"Me diferencio del resto de los candidatos porque yo tengo una historia de haber honrado la palabra, una historia de compromiso con la militancia, con la buena política, aquella que ha mejorado la vida de la gente... Yo soy un hombre de palabra y de gestión", aseguró.

En ese sentido, el ex ministro del kirchnerismo hizo un repaso por todos los éxitos de su gestión, en los que destacó la posibilidad de acceder al documento nacional de identidad, el pasaporte, y la transformación en materia de transporte respecto a la tarjeta de pago SUBE y el proceso de transformación ferroviario que llevó adelante. En estos temas Florencio Randazzo tuvo poco espacio para la autocrítica, y consultado sobre qué hizo mal mientras fue funcionario respondió: "creo que me faltaron cosas por hacer, pero fue porque me faltó tiempo".

Toda su gestión como ministro cree que es lo que de alguna manera le da la posibilidad de "decirle a la ciudadanía que yo he honrado la palabra y he gestionado, así que creemos que somos una alternativa seria para finalizar con una polarización que con distintos discursos y relatos nos han llevado al mismo resultado, un resultado que es frustrante para la mayoría de los argentinos".

Florencio Randazzo también fue consultado por este medio respecto al papel que muchos sectores de la política y la sociedad civil le han otorgado: para algunos es funcional al kirchnerismo, para otros es un traidor de CFK; y en ese sentido, queda en el medio de una elección muy polarizada en la que los votantes prefieren elegir entre el menos malo, pero solo dentro de dos opciones: El Frente de Todos o Juntos por el Cambio.

Sobre ese tema, Randazzo aseguró que es parte de una "trampa" instalada por el kirchnerismo y el macrismo.

"Eso es parte de la trampa que nos han instalado el kirchnerismo y el macrismo, yo resisto archivo, en pleno apogeo del kirchnerismo yo siempre dije que era peronista, y yo he honrado al kirchnerismo cuando me tocó tener responsabilidades ahí y eso es lo importante", dijo.

Y añadió: "Yo soy leal únicamente a la gente, no me interesa ser leal a ningún dirigente político... creo que la lealtad debe ser al pueblo, a aquellos que confían en nosotros, pero está claro que es un juego de estas dos facciones que han gobernado en los últimos años, que nos han llevado al fracaso y quieren seguir insistiendo porque en realidad es un negocio para ellos, pero yo creo que la gente es demasiado inteligente como para entrar en ese juego".

Asimismo, el exministro consideró que ese tipo de discusiones sobre su rol en la política "son estúpidas y sin sentido" y que buscan desviar la discusión de los verdaderos problemas que tiene la Argentina.

"En vez de plantear temas serios plantean estupideces, y muchos estúpidos repiten eso, de que soy funcional a uno u a otro... esto es como la moneda falsa, la imprimen los delincuentes y la hacen circular los honestos... espero que la sociedad reaccione a tiempo porque están condenando no solo el futuro de ellos, sino el de sus hijos", disparó.

Florencio Randazzo (1): "Resisto archivo, en apogeo del kirchnerismo dije que soy peronista"

Las propuestas de Florencio Randazzo:

De llegar a la Cámara de Diputados Florencio Randazzo tiene varios proyectos que quiere llevar adelante, y aunque está consciente que las dos principales fuerzas políticas en el Congreso "instalarán otra agenda e irán por otro lado", tiene fe en que los cambios que propone son posibles.

Uno de los problemas que más dice que le preocupa a Randazzo es la inflación, que a su juicio se resuelva "bajando el déficit fiscal"

"Esto es una cuestión que está vinculada a qué tipo de Estado me imagino yo, y no es ni el Estado macrista sin corazón, que es un Estado que no interviene absolutamente nada y deja eso librado a la agencia de mercado en un país que es desigual, pero tampoco el Estado kirchnerista, que es un Estado que se mide por el volumen de lo que gasta... y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con un estado que preste servicios públicos de calidad, educación, salud, seguridad, obras de infraestructura y promueva el desarrollo, ni más ni menos que eso", describió.

Concretamente sobre sus proyectos, Florencio Randazzo contó a Urgente24 que elaboró un proyecto para que crezca la exportación, que consiste en "a toda aquellas empresas que hayan exportado materia prima, si exportan por encima de lo exportado en los últimos dos años les sacamos el 50% de retenciones, si exportan con valor agregado, ya sea de origen industrial u origen agropecuario por encima del promedio de los dos años, no le cobramos retenciones al excedente de esa exportación", explicó.

Por otro lado, contó que hay que controlar "urgente" la demanda de dinero.

"No se puede emitir dinero sin la creación de riqueza, si no tiene como contraprestación la creación de bienes y servicios, salvo en situaciones particulares y excepcionales como puede ser la pandemia".

Otra de sus propuestas tiene que ver con poder formalizar el trabajo, entendiendo que en la Argentina el 51% de los trabajadores están en la informalidad.

"No hay cosa más indigna que estar en la informalidad, porque en realidad la persona vuelve a la casa y no sabe si al otro día va a tener trabajo, no tiene una obra social para garantizar la salud de sus hijos, no tiene vacaciones, derechos previsionales, entonces tenemos que pensar una ley inclusiva y moderna que permita integrar a ese 51%", consideró Florencio Randazzo.

En esa misma línea, sostuvo que hay que "cambiar la indemnización por un seguro de desempleo, donde aporta el trabajador, el empleador y la Anses". Y su vez, consideró que hay que terminar "con la industria del juicio, porque el grave problema de la Argentina tiene que ver con la ausencia de trabajo, producto de una economía es absolutamente inconsistente".

En materia educativa, Randazzo fue enfático: todas las discusiones y reclamos son válidos pero con los docentes dentro del aula. Y en ese sentido, dijo que lo que el país necesita es una reforma del sistema educativo que, entre otras cosas, su discusión se centre en el contenido actual que se le imparte a los chicos, que a juicio del líder de Vamos con Vos, quedó obsoleto.

Florencio Randazzo (3): cuáles son las propuesta que llevará a la Cámara de Diputados

"No hay que tenerle miedo a los sindicatos"

Sobre la idea de llevar adelante sus proyectos, Florencio Randazzo es consciente del costo político que conlleva, y en ese sentido consideró que "la dirigencia política argentina es una dirigencia totalmente conservadora mantenedora del statu quo, con un verso de un lado y del otro han sostenido lo mismo durante muchos años", actitud de la que Randazzo dice buscar diferenciarse.

"Yo me pregunto ¿Qué más tiene que pasar para que nos animemos a discutir una ley laboral si ya de cada 100 trabajadores 51 están en la informalidad?, qué miedo le podemos tener a los sindicatos... no hay que tenerles miedo, porque algunos van a acompañar y otros no, porque no quiero hacer una generalización, pero muchos gremios son parte del problema en la Argentina, porque la verdad tienen una visión demasiado corporativa de la Argentina cuando un país tiene que tener una visión más global", reflexionó el candidato a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires.

- ¿Qué se hace con los planes sociales en la Argentina?

"Es importante entender que el plan social es una decisión política que surgió como una respuesta a la crisis del 2001, era una solución parcial en un momento determinado... Pero pasaron 20 años... se aumentó el presupuesto en planes y aumentó proporcionalmente la pobreza, entonces, la primera conclusión: no es la solución para combatir o terminar con la pobreza".

Sobre este tema, Florencio Randazzo propone el 'Tinder del Trabajo', un sistema que permitiría 'matchear' a quienes reciben planes sociales con el una base de datos que integre las 600 mil pymes que hay en el país, y así poder ofrecer trabajo:

"Entonces, cuando hay coincidencia en la demanda de las pymes con algún perfil -depende de su formación- de quien recibe un plan, esa persona pasa a formar parte de la nómina de la empresa, con el 50% del salario mínimo vital y móvil que hoy ya lo paga el Gobierno, el otro 50% lo paga el empleador, lo eximimos de contribuciones patronales durante dos años y vamos a tener más producción, más dignidad y más trabajo", explicó.

Y siguió: "respecto a los más vulnerables dupliquémosle el plan, pero como contraprestación en un tiempo determinado y en un compromiso que tenga que ver con la capacitación en un oficio o la terminalidad de la escuela primaria o secundaria".

Florencio Randazzo (4) habló sobre qué hacer con los planes sociales en la Argentina

Sergio Massa, Alberto Fernández y "su daño a la política"

A lo largo de esta entrevista, Florencio Randazzo reiteró varias veces que él "resistía el archivo" y que era "un hombre de palabra", cosas que a su juicio muchos políticos argentinos no pueden sostener.

En ese contexto, aprovechó para opinar respecto al rol del presidente de la nación, Alberto Fernández, y el presidente de la cámara de Diputados, Sergio Massa.

"Sergio Massa lo único que ha hecho es decir una cosa y hacer otra, y ha hecho un gran daño en la política de la Argentina. Lo mismo que el presidente Alberto Fernández, ambos hecho un gran daño a la credibilidad de la política y eso es grave" , sentenció.

Y sobre el Presidente de la nación, añadió: "Alberto Fernández tiene que ser leal a todos los argentinos, a los que lo votaron y no lo votaron, no se trata de ser leal a la familia Kirchner y a un par de dirigentes... grave error comete quien en realidad cree que la lealtad se la debe a un dirigente; la lealtad se la debe a la gente y es algo que no ha hecho hasta ahora el Presidente, incluso ha generado un grado de desencanto y decepción nunca visto en la política argentina en tan poco tiempo".

"Yo soy un trasgresor, siempre lo fui, yo no soy un busca cargo, no me interesa el oportunismo, sino que realmente creo en la política como una herramienta de transformación, que en definitiva es lo que más me distingue del kirchnerismo y el macrismo, que la mayoría son oportunistas, busca cargo, no tienen vocación de transformación, muchos piensan como yo pero no se animan, entonces no sirve eso, la Argentina necesita ir por un liderazgo diferente aún cuando tomar decisiones impliquen un costo importante", añadió el jefe del partido Vamos con Vos.

Florencio Randazzo (5) y su opinión sobre el presidente Alberto Fernández

Su vínculo con Cristina Fernández de Kirchner

Consultado sobre su vínculo con la vicepresidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner, el precandidato a diputado nacional aseguró que no hay ninguna chance de que vuelva a reconstruirse esa relación política.

"Yo no tengo problemas personales con nadie pero hace tiempo ese vínculo se cortó, a Cristina la vi la última vez en el 2017 cuando me ofreció ser primer diputado nacional y le dije que no porque ya estaba convencido de que la idea que tiene Cristina sobre el país es absolutamente equivocada", dijo sobre su vínculo con CFK.

Y aseguró: "No tengo ninguna posibilidad, no hay nada que me pueda convencer estar en ese espacio".

Sin embargo, aclaró: "eso no quiere decir que yo no la respete -a CFK- en términos personales, porque respeto a todos en términos personales, la política no se trata de cuestiones personales... pero no hay ninguna posibilidad de que yo vuelva a tener algún tipo de vínculo político con Cristina, porque creo que están absolutamente equivocados y están haciendo un daño importante para el futuro del país, han roto a la Argentina y por eso tenemos que animarnos a dar esta pelea".

Por último, reflexionó sobre la agenda actual de los dirigentes en la Argentina, y sobre eso consideró que el país vive "en un escenario de estupideces permanente, de discusiones totalmente estúpidas, donde hay 42 millones de argentinos que están esperando algún tipo de solución a los problemas que tiene".

"Este Gobierno es un Gobierno de asistencia a la exclusión... y sería un gran error querer castigar a este Gobierno votando al fracaso de Mauricio Macri, por eso le digo a la gente que salga a votar este 12 de septiembre y salga de esa grieta, creyendo en esta alternativa diferente y que es posible, muchos dicen que no se puede, pero claro que se puede, y por eso creo que hay que reconstruir la esperanza y ser el país que fuimos", cerró.