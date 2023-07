Carolina, la esposa de Javier, contó en un diálogo con Nosotras a la mañana dijo que “está hecha la denuncia y la persona no puede volver a jugar al fútbol. El agresor se llama Blancos Pedro y no sabemos a qué se dedica”.

Además, la mujer comentó que su marido no puede hablar por los puntos que recibió pero que no sufrió ninguna fractura. Aseguró que ella lo acompaña a Javier todas las veces que juega y “se vivió un momento difícil porque al verlo no sabes qué es lo que tiene o lo que pasa”.

futsal-agresion (2).jpg La esposa del jugador agredido en Corrientes (Foto: Captura de pantalla)

“Javier es albañil y siempre juega con el mismo equipo. Es la primera vez que juegan contra ese equipo. Ellos ascendieron y nunca se habían cruzado”

La pareja tiene una bebé de un año y medio y Carolina relató que van a poner abogados porque su marido, gracias al golpe que recibió, “come todo líquido, sopa y yogurt. No puede masticar ni ir a trabajar. El trabajaba de lunes a viernes. Empezaba a las 6, ingresaba a las 14 hasta las 17. Y también trabaja los sábados”.

Por otro lado, se espera que el Tribunal de Disciplina de AMeFuSa, que cuenta con todas las pruebas necesarias, apliqué la sanción correspondiente y, desde Cheruvicha B, exigen que se implementen las medidas y consecuencias necesarias.

------

Más contenidos de Urgente24

Acuerdo con el FMI: "El pago de US$ 3400 millones se hará"

'Orden', Sergio Massa y su plan de batalla

Este alimento aumenta depresión y 'encoge' el cerebro

Crédito para monotributistas: Requisitos y cuánto se puede pedir

Interna en el campo: Sergio Massa partió a la Mesa de Enlace