Efecto Javier Milei: ¿Ahora Urtubey también es liberal?

"Es mi hijo mayor, y sí, está trabajando con Javier Milei y está super entusiasmado trabajando él", explicó el dirigente peronista.

"Hay muchos chicos que se engancharon con el discurso de Javier Milei", añadió.

Sorprendidos con la respuesta de Juan Manuel Urtubey, los periodistas cuestionaron la postura de su hijo, que viene de una familia históricamente peronista.

En ese sentido, Urtubey fue tajante y contestó:

"Es que yo soy un defensor absoluto de la libertad, de la libertad en serio... ¡Y no es joda! y me parece buenísimo que los chicos tomen su camino y no estén atados a legados familiares", dijo.

A su vez, consideró que actualmente en dentro del peronismo como organización política "hay un quilombo bárbaro" y aseguró que es coherente que los jóvenes se identifiquen más con Javier Milei que con ese espacio.

"Vamos a ser claros, un chico de menos de 30 años tiene un registro diferente del peronismo al que tenemos los mayores de 30, esto es un dato objetivo de la realidad", reflexionó.

Y siguió: " Yo como dirigente peronista tengo la obligación de plantear un peronismo institucionalizado que le sirva a la Argentina y que no juegue con los parámetros del siglo XX".

"Hay que construir un peronismo que le sirva a la gente y que pueda tener aquellos que pensamos en la movilidad social ascendente", sentenció.

Del mismo modo, y respecto a las estrategias electorales que está llevando adelante el Frente de Todos, Juan Manuel Urtubey consideró: "el peronismo no es repartir limosna, es generar que el tipo pueda crecer".

Volviendo al tema de Javier Milei, los libertarios y su hijo mayor que decidió tomar el camino de "la libertad", Urtubey volvió a enfatizar:

"Todo esto tiene que ver con la libertad, yo no pretendo que mi hijo piensa como yo... es súper interesante y estimulante que nosotros podamos formar desde la libertad".

Y alegó: "si el peronismo tiene que ser igual que hace 80 años entonces estamos jodidos".

"Yo creo en la libertad en serio, no es joda", reiteró.

Para finalizar, el ex gobernador de Salta disparó: "por qué un chico hoy va abrazar el sistema con el desastre que venimos viviendo, no es lógico".

Locura en redes sociales

Tras la entrevista de Juan Manuel Urtubey en LN+, las reacciones en Twitter llegaron rápidamente y el apellido #Urtubey se posicionó en cuestión de segundos como el tema más mencionado en la noche del martes en las redes sociales argentinas.

"Más allá de que sea un clan que tiende al nepotismo, celebro que gente de la familia Urtubey esté trabajando en la campaña de Milei. En CABA hay demasiado multiculturalismo yankee, progre y berreta, hace falta un poco de conservadurismo salteño, del interior y patriota... El Salteño Urtubey con Viale acaba de comentar que parte de su familia y él está trabajando con Milei, porque creen en la Libertad y coso, viva Perón... Basta con Urtubey y su avenida del medio. No aporta na da... ¿Todavía no se dan cuenta de que el peronismo ya prepara su giro a la derecha, probablemente con Massa-Milei?", dijeron algunos usuarios sobre el tema esta noche en sus cuentas de Twitter.

https://twitter.com/cesarpunta/status/1443005570181648386 El hijo del sálteño Urtubey asesora aMiley Más traidores no se consigue!! — CesarGringook (@cesarpunta) September 29, 2021

https://twitter.com/LaMaga75350486/status/1443001444077121542 Urtubey que destruyó Salta hablando de libertad. El que desmontó toda la flora y la fauna de su provincia. El que se fue a España mintiendo que iba a dar clases y Andalucía lo desmintió.

Su hijo es operador de Milei no es raro? — LaMaga (@LaMaga75350486) September 28, 2021

https://twitter.com/AyluRomero/status/1443000642491097091 El hijo de Urtubey con Milei.

Urtubey dice "yo soy profundamente liberal". Podría creerle si no lo conociera y supiera que gobernó una de las provincias más pobres de Argentina y él tiene para viajar a todos lados y su provincia sigue en la misma pobreza. — Aylu (@AyluRomero) September 28, 2021