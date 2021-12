Rusia ha defendido sistemáticamente sus contratos de largo plazo, diciendo que garantizan volúmenes y precios estables. Cuando ve solicitudes, Gazprom compra capacidad de exportación adicional, que se suma a los contratos a largo plazo, en subastas que se destinan a la entrega a través del gasoducto de Yamal y Ucrania.

Sin embargo, Gazprom no ha reservado capacidad adicional para los envíos de Yamal para diciembre ni en las subastas diarias en lo que va de semana, y los flujos continuaron en retroceso por tercer día el jueves, mientras que los envíos a través de Ucrania también bajaron.

Gazprom no reservó este tráfico porque sus clientes, sobre todo las empresas alemanas y francesas, que compran gas por esta ruta (Yamal), no presentaron solicitudes de compra

Fue lo que dijo Vladimir Putin el jueves.

El Ministerio de Economía alemán no quiso hacer comentarios.

Por otro lado, la marcha atrás de Yamal ha coincidido con el llenado por parte de Gazprom del recién terminado gasoducto Nord Stream 2 bajo el Mar Báltico, que no pasa por Ucrania, en preparación para que comience a suministrar gas a Europa en algún momento del próximo año.

Algunos países han dicho que las actividades están vinculadas, pero Rusia ha negado repetidamente cualquier relación entre los flujos de Yamal y el llenado del Nord Stream 2, al que se oponen Ucrania y Estados Unidos y que está a la espera de la luz verde de Alemania.

Rusia dijo que el cambio de rumbo no era político.