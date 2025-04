Vicentin: "La luz al final del camino es rever la posibilidad de homologación"

image.png Vicentin cerró todas sus plantas que operaban en Santa Fe dejando en vilo a más de 1.000 trabajadores.

Tensión judicial y económica

Por otra parte, el intendente hizo hincapié en el incierto futuro del proceso judicial y consideró que el proceso no fue normal. En tanto, amplió: "Eso está claro por el tiempo que lleva este proceso concursal. En un momento estuvo a punto de homologarse y se dio marcha atrás. Una cámara lo homologó, la Corte lo rechazó. Ahora también siguen corriendo los plazos de un recurso que ha presentado la empresa ante la Corte Suprema para poder llevar el expediente a la Corte Nacional".

Sobre esa línea, sostuvo que "Hoy lo que se ve realmente es que la pequeña luz está en revisar la cuestión de la homologación. Hoy no hay ninguna otra propuesta para poner la empresa en marcha. No se sabe cuál es la intención final detrás de todo esto, pero claramente no se ha pensado en los trabajadores ni en los puestos de trabajo".

Como cierre, remarcó que el mayor problema es la falta de liquidez para afrontar las deudas. "Los estratégicos, que eran los acreedores, no quieren seguir invirtiendo fondos hasta no tener una certeza judicial", contó.

"Por eso decimos que la luz al final del camino es rever la posibilidad de homologación. Eso va a permitir al menos una previsibilidad procesal de un año o un año y algo, que posibilite que el fasón siga trabajando, que se pueda seguir invirtiendo a través de los estratégicos, y que la empresa funcione para que los empleados puedan cobrar sus sueldos", finalizó.

