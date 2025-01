Vicentin: Sin acuerdo no hay bono y el conflicto se agudiza

Asimismo, se informó que este lunes (13/1), se llevaron adelantes sendas reuniones con ambos sindicatos "ofreciendo la empresa el pago de la primer mitad de la Gratificación en dos pagos el 21 de enero y el 5 de febrero, con el producido de las cobranzas por servicios prestados en las quincenas de enero".

Por ende, el Directorio argumenta que "la única forma" de regularizar la situación es "continuar trabajando para poder cobrar los contratos de fazón vigentes. Si no trabajamos, no cobraremos los fazones y no podremos pagar las próximas remuneraciones regularmente".

"Hacemos un llamado una vez más a la máxima responsabilidad de cada uno. No hay salidas individuales, la salida es entre todos", concluyó el texto publicado por Vicentin que tuvo resultados desfavorables.

image.png

El paro se extiende a otra empresa

Si bien Vicentin intentó abrir una mesa de diálogo, no hubo acuerdo. Por lo que el SOEA de San Lorenzo confirmó la continuidad del paro de actividades ante la falta de pago del bono anual pactado en paritarias.

Además, el gremio encabezado por Daniel Succi extendió las medidas de fuerza a la empresa fabricante de biodiesel Explora, ubicada en la localidad de Puerto General San Martín, que tampoco hizo efectiva la gratificación extraordinaria a los empleados aceiteros.

