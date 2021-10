Cuando la diferencia es del 90%, no tengo idea. Entonces, ¿qué pasa con la economía? Se para. Las decisiones son, por ejemplo, si tengo que vender un componente importado: hoy no lo vendo más, a menos que sea a recontra efectivo y lo tenga ya comprado, porque lo peor que me puede pasar a mí es que yo a vos hoy te lo venda en pesos y que cuando pague la próxima importación, los pesos no me alcancen para nada. Entonces, las brechas son insostenibles porque llevan a una recesión espectacular Cuando la diferencia es del 90%, no tengo idea. Entonces, ¿qué pasa con la economía? Se para. Las decisiones son, por ejemplo, si tengo que vender un componente importado: hoy no lo vendo más, a menos que sea a recontra efectivo y lo tenga ya comprado, porque lo peor que me puede pasar a mí es que yo a vos hoy te lo venda en pesos y que cuando pague la próxima importación, los pesos no me alcancen para nada. Entonces, las brechas son insostenibles porque llevan a una recesión espectacular

image.png La obsesión de los argentinos por el dólar solo se explica por la destrucción del peso que hace la dirigencia política en general.

Cuál es la diferencia entre Venezuela y Argentina

¿Quién es el proveedor de dólares de Venezuela? El Estado. ¿Quién es el proveedor de dólares en Argentina? El sector privado ¿Quién es el proveedor de dólares de Venezuela? El Estado. ¿Quién es el proveedor de dólares en Argentina? El sector privado

Y esa diferencia es fenomenal porque, justamente, el Estado (venezolano) vende petróleo, tiene los dólares y después ve cómo los maneja y el sector privado se mueve tratando de ver cómo conseguir dólares al sector del Estado.

Acá, en la Argentina, es al revés. El generador de dólares es el privado y el Estado es el que tiene que ver cómo hacer para apropiarse de los dólares, pero para eso solo tiene pesos. Y vos tenés la capacidad de decirle: 'no, pará, a los dólares no te los doy porque la soja es mía, porque el auto es mío y porque lo que yo exporto es mío, y voy a ver si me conviene dártelos'.

Por eso, la Argentina no puede vivir mucho tiempo con brechas. Distorsiona la decisión del tipo para producir y vos necesitás que ese tipo se ponga a producir. Vos imaginate que hoy tenés que producir soja, no compraste tus insumos y ahora te dicen que tus insumos van a estar a un dólar de $14,50, pero vos vendés la soja a un dólar de $8,40 a US$360 por tonelada, con 35% de retenciones, ¿quién siembra, quién te va a prestar? Nadie Por eso, la Argentina no puede vivir mucho tiempo con brechas. Distorsiona la decisión del tipo para producir y vos necesitás que ese tipo se ponga a producir. Vos imaginate que hoy tenés que producir soja, no compraste tus insumos y ahora te dicen que tus insumos van a estar a un dólar de $14,50, pero vos vendés la soja a un dólar de $8,40 a US$360 por tonelada, con 35% de retenciones, ¿quién siembra, quién te va a prestar? Nadie

Entonces, el problema es la brecha y la pregunta es cómo se cierra esa brecha.