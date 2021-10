Reunión en Wall Street: Fondos presionaron a Guzmán y Manzur

tiene consenso dentro del Frente de Todos tiene consenso dentro del Frente de Todos

Además de que el programa debe ser

sustentable y que permita al país continuar en la senda de recuperación y no impida, y por el contrario acompañe, el desarrollo sustentable y que permita al país continuar en la senda de recuperación y no impida, y por el contrario acompañe, el desarrollo

615f89e487cdc_1004x565.jpg

Durante la reunión, se les preguntó por qué la inflación está imparable, por qué no se cerró antes un acuerdo con el Fondo, por qué hay tantas visiones distintas dentro del Gobierno y las respuestas fueron "las lógicas respuestas que se pueden dar a esos temas", dijo la fuente.

En Wall Street la sensación es que se va a llegar a un acuerdo, pero se verá hasta qué punto será relevante o provisorio. Y que hay un problema de indefinición política y de desbalances macroeconómicos que no están siendo atacados de la manera correcta.

Analistas privados creen que el acuerdo se hará efectivo en el primer trimestre del 2022, una vez esclarecido el panorama político tras las elecciones legislativas del próximo mes en Argentina.

Guzmán y Manzur representan a una administración que no tienen mucha credibilidad en el mercado. Lo que dicen tiene su lógica, pero viniendo de esa administración en particular no se sabe bien qué peso tiene sus palabras Guzmán y Manzur representan a una administración que no tienen mucha credibilidad en el mercado. Lo que dicen tiene su lógica, pero viniendo de esa administración en particular no se sabe bien qué peso tiene sus palabras

De no haber acuerdo, Argentina deberá afrontar pagos de capital e intereses por unos 19.000 millones de dólares en 2022 y por la misma suma el año siguiente, en momentos en que el banco central se encuentra con reservas netas casi inexistentes.

Los mercados habían anticipado este fracaso de Guzmán, razón por la cual, el día que el ministro viajó a Washington (12/10) los bonos se desplomaron -2%- y el riegos país se fue por encima de los 1600 puntos.