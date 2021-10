La inflación también es tema en Wall Street

Los precios del petróleo retrocedieron algo el miércoles, pero se mantuvieron cerca de máximos de varios años. Los futuros del crudo Brent, a US$ 82,16 el barril y los contratos del West Texas Intermediate, el principal grado del crudo estadounidense, a US$ 78,49. Los precios del WTI no han superado los 80 dólares por barril intradía desde noviembre de 2014.