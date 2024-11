Recaudación: El blanqueo salvó la baja del impuesto PAIS

El ARCA informó la participación de 104 mil contribuyentes, quienes blanquearon US$1 9.023 millones en efectivo (US$ 182 mil por contribuyente en promedio), US$ 19 millones en monedas digitales y US$ 1.935 millones en otros bienes, en un contexto que incluye el blanqueo de 11.233 inmuebles (10.817 en Argentina) y 4.903 cuentas en el exterior.