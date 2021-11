Por la falta de plan el Gobierno paga US$390 millones al FMI

En el caso argentino, ese giro de dólares del FMI implicó para el Ministerio de Economía recibir cerca de US$ 4.300 millones, los cuales ya volvieron a la institución. Esa suma percibida será la que le permitiría al gobierno de Alberto Fernández afrontar la segunda cuota de capital el próximo 22 de diciembre, por unos US$ 1.900 millones. La Casa Rosada deberá realizar ese pago salvo que llegue antes a un acuerdo con el Fondo Monetario para un acuerdo financiero nuevo que cambie el cronograma de devolución de los US$ 45.000 millones firmados en 2018.