Roma: Satisfacción en el G20, pero poco avance con el FMI

En ese sentido, Fernández reiteró a los tres interlocutores su agradecimiento por el apoyo de Alemania para que la Argentina logre un acuerdo sustentable con el Club de París y con el FMI.

Acuerdo con el FMI

Sobre el acuerdo, trascendió que para el proceso de negociación con el Fondo quedaron hoy en Roma el ministro de Economía, Martín Guzmán; y el secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Gustavo Beliz.

"El proceso de negociación está ocurriendo en este momento. Martín Guzmán y Gustavo Beliz se quedaron en Roma negociando con el equipo. Así que eso está funcionando. Yo lo que creo es que lo que tuvo mucho sentido en el G20, para Argentina, es que nosotros vinimos con un planteo de llamar la atención sobre lo que está pasando en el mundo. El mundo de la post pandemia es un mundo sufriente, donde hay muchos países endeudados, donde hay muchos países en crisis", dijo Alberto Fernández a Infobae.

Además, consultado sobre la deuda que Argentina tiene que pagar a lo largo de todo el 2022 cerca de 19.000 millones de dólares, además del acuerdo atado con el Club de París, el Presidente respondió:

"Es evidente que la Argentina no puede pagar 19.000 millones de dólares el año que viene. No hace falta que nadie lo pregunte. Nosotros estamos trabajando para poder encontrar un acuerdo que sea sostenible. Esto quiere decir que no postergue el crecimiento y el desarrollo que la Argentina está sintiendo, que no nos imponga un ajuste que socialmente cueste. Y que además el acuerdo al que lleguemos la Argentina lo pueda cumplir en el tiempo", dijo el mandatario.

Y añadió: "Está claro que lo que firmó Macri es un acuerdo de imposible cumplimiento. Y está claro que ese fue un acuerdo de un plan que propuso el Fondo, y que en la primera revisión demostró su fracaso".

Sobre la negociación con el FMI y la reunión que mantuvo con con la titular del Fondo Monetario, Kristalina Georgieva, Alberto Fernández dijo que fue un encuentro "bueno", pero admitió que la negociación "avanza con dificultades".

"La negociación va avanzando con las dificultades que una negociación supone, porque hay muchos intereses en pugna, y porque también es cierto que hay un mundo financiero que ha demostrado el fracaso y que se resiste a cambiar y a aceptar la crisis que ha generado. La reunión con Kristalina Georgieva fue buena, fue una buena reunión donde nos dijimos francamente las cosas", admitió.

Y agregó: "La reunión fue fructífera. Buscamos mecanismos para seguir avanzando y seguir encontrando puntos de acuerdo. Hablamos también de los sobrecargos, me dijo que eso está previsto ser analizado en el directorio de diciembre. Y de verdad, me voy satisfecho. E inclusive en la premura de tratar de buscar una solución se quedaron los equipos, los del Fondo y Martín (Guzmán) a la cabeza con Gustavo Béliz para seguir adelante trabajando", cerró.