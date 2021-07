Vacunación, libertad religiosa y fertilidad en área del G20

En marzo, los protestantes hispanos exhibieron la tasa más alta de vacilación por las vacunas, con 42%. Pero junio los reacios habían bajado a 26%, y la aceptación general saltó del 43% al 56%.

El cambio fue aún más dramático entre los católicos hispanos, quienes aumentaron la aceptación de la vacuna del 56% al 80% en igual período junio contra marzo.

Los investigadores destacaron la importancia de los líderes religiosos en el cambio de opinión de esas comunidades.

Probablemente, eventos como el citado llevaron a Nicholas P. Miller, profesor de Historia de la Iglesia de la Universidad Andrews y director del Instituto Internacional de Libertad Religiosa; y a Alexis Artaud de La Ferrière, profesor titular de Sociología en la Universidad de Portsmouth, a trabajar en un documento sobre equilibrio justo entre la libertad religiosa y la salud pública a través del diálogo constructivo, elevado al Interfaith Forum, y presentado al G-20 en su reciente encuentro en Italia.

Antes, en diciembre de 2020, patrocinado por la Universidad Andrews, la Facultad de Derecho de la Universidad Brigham Young y la Universidad de Portsmouth, había ocurrido un evento con académicos de Estados Unidos y Canadá, compartido con investigadores de Europa, acerca de similitudes y diferencias entre el cierre de una pandemia y la libertad religiosa en los países.

Miller explicó:

Este tipo de comparación puede ayudarnos a comprender cómo proteger mejor la libertad religiosa durante las emergencias de salud pública. Este tipo de comparación puede ayudarnos a comprender cómo proteger mejor la libertad religiosa durante las emergencias de salud pública.

Del 28/06/2021 al 30/06/2021 hubo reuniones en Matera, Italia, donde se pulió el texto de propuestas para una mayor participación religiosa y una mejor protección de creencias, que integró la agenda de los ministros de Exteriores del G-20.

g20 matera.jpeg Participantes de la reunión del G20 con la ciudad de Matera detrás.

El libro

La información es interesante para introducir un texto de Michael W. Campbell en la revista Spectrum, que comentó el libro de Philip Jenkins, 'Fertility and Faith: The Demographic Revolution and the Transformation of World Religions' (Fertilidad y fe: la revolución demográfica y la transformación de las religiones del mundo).

Jenkins es un especialista en Historia de las Religiones, director del Instituto de Estudios de Religión de la Universidad de Baylor, autor de una cantidad de investigaciones publicadas acerca de cómo el cristianismo global se desplazó decididamente del Norte hacia el Sur global.

Acerca de lo nuevo de Jenkins mejor que lo explique Campbell:

"(...) Jenkins sostiene que existe una "relación directa" entre las tasas de fertilidad y "el grado de fervor y compromiso religioso de esa sociedad.

Estos cambios no tienen precedentes en la historia. En la década de 1960, existía un temor generalizado sobre la superpoblación del planeta. Sin embargo, en el tiempo transcurrido, especialmente de 1965 a 1985, la cantidad de tal cambio es "casi inconcebible" con grandes cambios en las percepciones culturales sobre la anticoncepción, el divorcio, el aborto y la homosexualidad.

Las razones detrás de esta disminución de la fecundidad son complejas e incluyen la caída de las tasas de mortalidad infantil, factores sociales e ideológicos, nuevas actitudes ideológicas, niveles de riqueza e incluso avances en tecnología y medicina.

A su vez, estas fuerzas complejas y poderosas han contribuido a una disminución significativa de las tasas de natalidad, con las correspondientes implicaciones profundas para la vida y el comportamiento religiosos.

Por ejemplo, cuando una sociedad cae por debajo de una tasa de reemplazo (2.1 nacimientos por mujer o lo que se conoce como la Tasa de Fertilidad Total, TGF), es "probable que enfrente una fuerte caída en las formas religiosas institucionales y, a menudo, de religiosidad en general”. (...)".

Un tema principal del libro es el papel de la mujer. Jenkins:

La revolución demográfica es ante todo una revolución de género. La revolución demográfica es ante todo una revolución de género.

Volvamos a Campbell, quien leyó el trabajo:

“(...) Las crecientes oportunidades de las mujeres para la educación, el empleo y el acceso a la anticoncepción han sido un factor importante detrás de esta disminución de la fertilidad.

“Una literatura científica sustancial ahora confirma ampliamente”, escribe, “que las mujeres son más religiosas que los hombres, y esa distinción es válida en todas las sociedades, de modo que cualquier pérdida de adherentes femeninas tiene un efecto especialmente dañino en una iglesia o institución”. Con el envejecimiento de la población, es significativo que las mujeres tienden a sobrevivir a los hombres.

Esta disminución de la fertilidad se extiende más allá del cristianismo para abarcar otras religiones del mundo, sobre todo el Islam.

Irán, que tenía una TGF de 6,5 en 1982, ha disminuido a la tasa de sub-reemplazo de 1,7 en la actualidad. En otras palabras, la secularización con las correspondientes disminuciones en las tasas de natalidad observadas en Europa occidental se está observando en muchas otras partes del mundo.

Incluso África y América del Sur, con una TGF históricamente alta, están experimentando una disminución significativa de la TGF.

El crecimiento de la población ha remodelado y seguirá transformando el panorama religioso mundial.

Por ejemplo, en 1900 el Islam tenía un estimado de 200 a 220 millones de seguidores (aproximadamente 12% a 13% de la población mundial). En la actualidad, se estima que entre 1.500 y 1.800 millones de musulmanes constituyen una cuarta parte de la población mundial. (...)".

g20-miller.jpg De izq. a der.: rabino David Saperstein, ex embajador de USA para la libertad religiosa; Nicholas Miller, profesor de Universidad Andrews, y Michael Suhr, embajador para la libertad religiosa de Dinamarca.

Conclusiones

Los datos deberían producir reflexiones y decisiones diversas e importantes acerca de las escalas de valores y las prácticas ausentes o en retroceso en muchas sociedades, quizás cierta disgregación o transformación, según cómo se lo evalúe.

Jenkins sostiene que para que la iglesia cristiana sobreviva en el futuro, debe tomar en serio un enfoque igualitario para las mujeres.

A medida que las poblaciones envejecen y, por lo tanto, son sostenidas por poblaciones cada vez más ancianas, la iglesia debe tomar en serio la Teología del Envejecimiento junto con las correspondientes implicaciones para la espiritualidad: para 2030, los mayores de 65 años superarán en número a los niños estadounidenses, por ejemplo.

Quizás lo más sorprendente es el aumento de los 'Nones' -adultos que describen su identidad religiosa como atea, agnóstica o "nada en particular"-, que en los últimos años representan el 26% de la población estadounidense. Los llamados 'Nones' no son meramente seculares, ya que Jenkins señala que las investigaciones muestran que son una comunidad sorprendentemente religiosa. En cambio, ellos están desencantados con la religión institucional.

En conclusión,

cuanto menor es la tasa de fecundidad y menor el tamaño de la familia, mayor es la tendencia a desvincularse de la religión organizada o institucional. Las tasas de fertilidad proporcionan un indicador eficaz del comportamiento y el compromiso religiosos, y los cambios rápidos deberían servir como una alarma sobre la secularización incipiente y el declive de la religión institucional. cuanto menor es la tasa de fecundidad y menor el tamaño de la familia, mayor es la tendencia a desvincularse de la religión organizada o institucional. Las tasas de fertilidad proporcionan un indicador eficaz del comportamiento y el compromiso religiosos, y los cambios rápidos deberían servir como una alarma sobre la secularización incipiente y el declive de la religión institucional.

Ahí está la conclusión que vincula a Jenkins, la cumbre del G20, los objetivos del trabajo presentado y las encuestas de vacunación en USA.