Desesperación por Joe Biden y respuesta del FMI vía FT

Las reglas del FMI agregan un recargo de 2 puntos porcentuales a los préstamos que son particularmente grandes en relación con la cuota del país prestatario o el capital del Fondo. Estos cargos, que están diseñados para desalentar el uso extenso y prolongado de los recursos del FMI, aumentan a 3 puntos porcentuales si el préstamo mayor dura más de tres años.

Argentina es responsable de los recargos, pero ha hecho campaña para que se eliminen, diciendo que van en contra de la misión del FMI porque penalizan a los países en circunstancias económicas difíciles en lugar de ayudarlos.

Sin embargo, funcionarios cercanos a las conversaciones dicen que varios accionistas clave del FMI se oponen a eliminar los recargos y han señalado el historial de Argentina de pedir un trato especial y luego decepcionar a los acreedores desviándose de nuevo. 'No es el país en el que le gustaría hacer una excepción', observó un funcionario. Es responsabilidad de los líderes argentinos elaborar un plan macro para pagar (la deuda del FMI) y aún no lo han hecho Sin embargo, funcionarios cercanos a las conversaciones dicen que varios accionistas clave del FMI se oponen a eliminar los recargos y han señalado el historial de Argentina de pedir un trato especial y luego decepcionar a los acreedores desviándose de nuevo. 'No es el país en el que le gustaría hacer una excepción', observó un funcionario. Es responsabilidad de los líderes argentinos elaborar un plan macro para pagar (la deuda del FMI) y aún no lo han hecho

A su vez, el medio le recordó al Gobierno argentino lo que dijo Marc Stanley, nominado por Biden como embajador de Estados Unidos en Buenos Aires, quien criticó al país por no ofrecer proyecciones creíbles en áreas vitales como la reducción del déficit presupuestario o la reducción de la inflación, que supera el 50% anual a pesar de los controles de precios y tipos de cambio impuestos por el gobierno.

Stanley dijo en una audiencia de confirmación en el Senado el martes que “Argentina es un hermoso autobús turístico que no tiene las ruedas funcionando correctamente", y agregó: "Es responsabilidad del liderazgo argentino elaborar un plan macro para pagar (la deuda del FMI) y aún tienen que hacerlo".

En este sentido, lamentan en Wall Street y Washington el giro discursivo del ministro de Economía, Martín Guzmán, hacia la radicalización:

Después de que Guzmán consiguió un acuerdo con los acreedores del sector privado en agosto pasado para reprogramar 65.000 millones de dólares de deuda, surgieron las esperanzas de que pronto se llegaría a un acuerdo con el FMI. Ese optimismo se está evaporando en medio de los ataques cada vez más hostiles del gobierno al FMI, un eterno villano en la política argentina.

"La última retórica se ha vuelto mucho más incendiaria contra el FMI antes de las elecciones", escribió Siobhan Morden, directora de renta fija de Amherst Pierpont, en una nota reciente. “Sin embargo, el radicalismo solo serviría para socavar aún más la ya débil confianza de los inversores y acelerar la demanda (de dólares)... La dura charla contra el FMI y el aislamiento interno no es una estrategia viable a mediano plazo".

Consultado sobre las posibilidades de llegar a un acuerdo con el FMI para marzo, Guzmán dijo: “Dependerá principalmente del apoyo de la comunidad internacional a lo que proponga Argentina y básicamente lo que Argentina proponga es poder refinanciar ese préstamo”.

Entonces, FT remató:

Los inversionistas se sorprendieron cuando Guzmán dijo en un foro público en Buenos Aires el fin de semana pasado que el préstamo del FMI había 'financiado la campaña (de reelección) de Macri', una acusación normalmente asociada con el ala radical del gobierno encabezado por la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Guzmán también defendió la decisión del gobierno el 19 de octubre de congelar el precio de más de 1.400 artículos para el hogar hasta enero, y dijo que el estado debía intervenir cuando los líderes empresariales no lograron acordar un pacto voluntario para controlar los precios.

Cuando se le preguntó si sus puntos de vista económicos eran ahora similares a los de Kirchner, Guzmán restó importancia a las diferencias y dijo: "Compartimos claramente visiones sobre el papel que juega el Estado en la recuperación económica y el desarrollo económico".

Ignacio Labaqui, analista senior de Medley Global Advisors en Buenos Aires, dijo que la influencia y la credibilidad de Guzmán se habían "reducido drásticamente" en los últimos meses. "Se ha convertido en un político", agregó Labaqui, y dijo que el ministro ahora parecía más preocupado por mantener su trabajo.

“Guzmán perdió una oportunidad de oro de firmar un acuerdo con el FMI a principios de 2021 cuando la pandemia estaba en su punto máximo y la posición de Estados Unidos era menos dura”, dijo un banquero de alto rango en Buenos Aires. “Ahora Argentina está cada vez más lejos de llegar a un acuerdo”.