Por la estafa de la FED: El S&P 500 logra máximos históricos

image.png

Pese a esto, cabe remarcar que este aumento en los índices bursátiles se deben principalmente a la pérdida de poder adquisitivo que esta presentando el dólar debido a la enorme emisión de billetes, que llevó a cabo la FED, con el objetivo de reducir el impacto de la pandemia.

Aún así, tal como informó Urgente24, la emisión que esta llevando a cabo la FED va a tener resultados opuestos a los de ocurridos en la crisis del 2008 de Lehman Brothers.

En propias palabras de Diego Giacomini

El S&P500 en su mayor rally alcista de la historia, pero en realidad es inflación encubierta que los índices de precios oficiales no captan. Crees que ganas dinero que en realidad no ganas

FCoguBrWQAEzu6E.jpg

Gráfico elaborado por el economista.