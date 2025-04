Petroleros de Vaca Muerta también paran, y prometen que el conflicto escalará

El anuncio de Rucci se dio en el marco de la asamblea que realizó el sindicato en Añelo, el corazón de Vaca Muerta, donde el dirigente gremial cuestionó que las empresas tratan a las personas como "si fueran un legajo" refiriéndose a los trabajadores muertos durante la pandemia y por accidentes laborales. Y advirtió:

Tenemos 28.000 trabajadores, pero nos faltan 84 que ya no están. ¿Hasta dónde nos quieren llevar? Tenemos 28.000 trabajadores, pero nos faltan 84 que ya no están. ¿Hasta dónde nos quieren llevar?

Los despidos

En medio de un contexto de alta productividad en el shale, Marcelo Rucci denunció que hay al menos 700 trabajadores despedidos y cientos más cobrando sueldos de apenas $500.000:

Triplicaron la producción, pero no les pagan como corresponde. ¡Es una vergüenza! Triplicaron la producción, pero no les pagan como corresponde. ¡Es una vergüenza!

También apuntó contra las operadoras que, a pesar del crecimiento del sector, ajustan gastos a costa de los trabajadores. "Nos piden multiplicidad de tareas, mientras estamos 16 horas metidos en los yacimientos. ¿Qué más quieren? ¿Que seamos esclavos?", cuestionó.

Criticó a su vez el ingreso de trabajadores de otras regiones, desplazando a los operarios locales: "Tenemos compañeros que nos vienen a pedir laburo, mientras traen gente de afuera. Nos están empujando al límite".

El dirigente fue claro: si no hay respuestas inmediatas, el conflicto escalará. "Les doy una semana. Una. Si no llaman para arreglar esto, vamos a ir por sus yacimientos. Vamos a tocar donde más les duele", amenazó.

rucci vn.jpg El anuncio de Marcelo Rucci se dio en el marco de la asamblea que realizó el sindicato ayer en Añelo, corazón de Vaca Muerta.

Rucci aclaró que el gremio siempre fue responsable, pero no piensa permitir más atropellos. "Nos sentamos en cada mesa que nos invitaron. ¿Y qué hicieron? Se aprovecharon. Se confundieron. No es debilidad, es respeto. Pero eso se terminó".

En este marco, adelantó que pedirá una reunión con las cámaras empresariales para abordar tres temas urgentes: reincorporación de despedidos, actualización salarial y condiciones de trabajo.

El líder sindical recordó el esfuerzo de los petroleros en la construcción de Vaca Muerta. "Nos comimos el 223, la adenda, la pandemia. Pusimos el cuerpo y la vida. ¡Y ahora nos pagan así!".

"Mientras ellos contaban plata, nosotros perdíamos compañeros. Nosotros sí los recordamos. Tienen nombre y apellido. ¡Presente!", gritó ante una multitud conmovida.

También hizo un llamado a la unidad: "Van a querer dividirnos, como ya lo intentaron. Pero esta vez estamos más fuertes. No nos van a pasar por encima si estamos juntos".

Un gesto a Rolando Figueroa en medio de un conflicto que puede escalar

Rucci destacó la actitud del gobernador Rolando Figueroa, a quien agradeció por ponerse del lado de los trabajadores frente a las presiones de las grandes corporaciones. "Por primera vez, un gobernador dejó los intereses empresariales y se paró con nosotros. Eso se valora".

Rolando Figueroa.jpg Marcelo Rucci hizo un gesto al Gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa.

Y a su vez, cerró con un mensaje contundente:

Basta de tratarnos como ganado. Cada trabajador vale más que todo el petróleo que sacan. Si en esta semana no llaman, si no pagan lo que deben y no reincorporan a los despedidos, la paz social la van a romper ellos. No nosotros Basta de tratarnos como ganado. Cada trabajador vale más que todo el petróleo que sacan. Si en esta semana no llaman, si no pagan lo que deben y no reincorporan a los despedidos, la paz social la van a romper ellos. No nosotros

La asamblea respaldó el ultimátum.

