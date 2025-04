Milei ratifica intervención sólo en piso de la banda, pero el mayorista cerró en zona de dudas

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/guspaqui/status/1912568650906677429&partner=&hide_thread=false Dólar mayorista cerró a $ 1.126,00/1.135,00 por unidad, sesenta y cinco pesos debajo del cierre de ayer — Gustavo P Quintana (@guspaqui) April 16, 2025

El cierre de este martes se ubicó apenas por encima del dólar blend, destinado a los exportadores y cuya última cotización fue de $1.130 el viernes pasado. Esa modalidad que implicaba una liquidación del 80% en el MULC y el 20% restante en el contado con liquidación quedó desactivada con la apertura parcial del cepo cambiario.

El valor de cierre de este martes incluso podría considerarse como un desincentivo para la liquidación cuando el Gobierno también ratifica que no intervendrá en la banda superior del esquema hasta que el dólar alcance los $1.400.

Tal como informó Urgente24, esto fue advertido por el economista Guillermo Mondino. " Si el tipo de cambio se va a los $1.150, los exportadores van a dejar de vender. No te vendían antes y no te van a vender porque ahora saben que se puede ir a $1.400 y el Gobierno no va a hacer nada. El exportador dice 'a lo mejor se va a mil, pero me quedo sentado' sobre soja o lo que sea, que son dólares, y a esperar a que se vaya a $1.400", dijo.

El dólar mayorista cerró este 16/04 $15 por debajo del límite que marcó el economista de la Universidad de Columbia.

El economista y consultor Orlando Ferreres también evaluó el riesgo de que el tipo de cambio se acerque a los valores que desea el Presidente. "Ahí estarían re contentos los importadores y el exportador no vería nada; tendría que vender a un precio muy barato. Evidentemente, las leyes de la economía siguen la ley de la oferta y la demanda", sostuvo en diálogo con Ahora Play.

"Es poca la devaluación para el campo, que liquidaba el 20% por el contado con liqui, con lo cual estaba en $ 1.150. Prácticamente, la devaluación es mínima y, por lo tanto, no van a tener mucho incentivo para liquidar divisas", explicó.

"Por más que a Milei no le gusta, él tiene que pensar que (el dólar) tiene que estar cerca de los $ 1.350 para que se liquiden las exportaciones", dijo.

El nuevo programa con el FMI fija pisos y techos para la intervención del BCRA: comprar para sostener el precio en la banda inferior, y vender para que no sobrepase la superior, hoy en $1.400. Pero también puede comprar entre máximos y mínimos.

Para Mondino, la autoridad monetaria no debería dejar de comprar una vez que la cotización quede por debajo de los $1.200, para sostener un tipo de cambio competitivo que permita ingresar reservas, para las que el nuevo programa fijó metas de acumulación.

Pero Milei apuesta a la apreciación como forma de presionar la liquidación, además de mantener un dólar barato que no atente contra la desinflación, lo que puede resultar un arma de doble filo porque al mismo tiempo podría desincentivar la venta por parte de los exportadores y acelerar compra de importadores, con la consecuente sangría de reservas.

