Mercado Pago avanza pero no le basta: Quién queda al frente esta semana

De igual modo, en este baile de cifras, no hay que perder de vista a los grandes bancos que han aprendido nuevos pasos. El Banco Supervielle, con un 36,50% de rendimiento, demuestra que aún tiene mucho que decir en este ranking. Por otro lado, n1u parece haber perdido el ritmo, pasando del 35,66% al 33,95%.

Pese a ello, la batalla por el trono de las billeteras virtuales no se limita a las fintech de pura cepa. El Banco Galicia, con un rendimiento del 33,84%, y Taca Taca (Bancor), con un 34,84%, se destacan por encima de Mercado Pago en este aspecto.

Resulta particularmente interesante el caso de Taca Taca que, a pesar de limitar su disponibilidad a la ciudad de Córdoba, logra ofrecer tasas más competitivas, posiblemente debido a su enfoque geográfico.

¡LOS PORCENTAJES SE ESTABILIZAN! Desde la semana anterior a la actual, los valores de las cuentas remuneradas se encuentran entre los mismos valores que ayer. Usuarios de Claro Pay y n1u registraron problemas a la hora de poder iniciar sesión y hacer transferencias en sus cuentas. Para que eventos así no te sorprendan, siempre es mejor tener al menos dos cuentas remuneradas y dividir tu dinero entre ellas: si alguna de estas cuentas entra en mantenimiento, podés usar el dinero que guardaste en la otra app ¿Cómo llegamos a estos números? Desde Trascendo investigamos el rendimiento anual de la inversión en base al último rendimiento diario de cada app. Esto porque cada app tiene un criterio diferente para definir y publicar la Tasa Nominal Anual en sus páginas. De esta forma, ahora comparamos el efecto REAL que tiene diariamente el tener tu dinero en algunas de las siguientes aplicaciones Recordamos también que el uso de cuentas remuneradas se lo ve como una alternativa a la caja de ahorro: en lugar de tener tu dinero en el banco sin hacer rendimiento, al menos en una cuenta remunerada tenés algo de remuneración aunque no le gane a la inflación