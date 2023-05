Mercado Central: Ya hay operativos de la policía aduanera

Según fuentes del Palacio de Hacienda, el "nuevo rol" que tendrá el Mercado Central apuntará a lograr "reducir el precio efectivo de venta al público de productos frescos -frutas, verduras, hortalizas, carnes- y productos secos no perecederos, de manera de defender el poder de consumo de las personas".

Para eso, se habilitará al Mercado Central dentro del Registro de Importadores, para que pueda actuar dentro del mismo. En esa línea, podrá importar en forma directa dichos productos con Arancel Cero creando mayor oferta de productos sin costo de intermediación, los que serán ofrecidos al público y a los comercios minoristas de cercanía de manera directa.

Para lograr esto se podrán generar fideicomisos público/privados para la compra de productos alimenticios, en la que cada comercio de cercanía podrá ser un cuotapartista aportando fondos para la compra centralizada, lo que generará mejores precios y eliminar la intermediación en la venta de dichos productos y los abusos de los distribuidores y las grandes empresas.

La decisión del ministro Sergio Massa se tomó luego de que se detectaran distorsiones en los precios de los alimentos por parte de la Secretaria de Comercio, por el abuso de empresas con posición dominante de mercado, dijeron desde el Gobierno.

"Con la importación no van a competir"

Sobre el nuevo rol del Mercado Central, su titular Aníbal Stella explicó este lunes (15/5):" Tenemos la intención de colaborar, con la importación no van a competir. La idea es conseguir los productos que estén faltando o los que tengan precios distorsionados"

Por otro, y acerca de los vinculos políticos de Stella, el presidente del Mercado aclaró en declaraciones a radio Continental: "No tengo nada que ver con la Cámpora ni con ningún sector-. Queremos ayudar a mejorar el poder adquisitivo y el salario".

"Tenemos la capacidad y la intención de atenuar el problema de precios, ya lo hemos demostrado", indicó e insistió en que "no hay necesidad de intervenir en el mercado si no es con los propios operadores y los propios conformadores de la cadena alimentaria de productos frescos. La idea no es competir".

Por último, informó que "se anunciaron los objetivos pero todavía no nos reunimos para ver la implementación”, de las medidas anunciadas por Economía.

Por su parte, Fabián Zeta presidente de la Cámara de Operadores Mayoristas Frutihortícolas del Mercado Central, criticó las medidas del Gobierno: "Nuestros valores están por debajo de los que dice el Indec, sólo tuvimos un problema con el tomate por una bacteria".

"Es una burrada importar papa, banana, naranja. No comparto la mayoría de las cosas de este Gobierno", agregó.

