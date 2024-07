Menos cepo: Medida necesaria, pero no suficiente (el mercado ni reacciona)

La contracción monetaria prevista podría alcanzar los $2,4 billones, iniciándose con la venta de dólares en los mercados paralelos, incluyendo el MEP y CCL. La contracción monetaria prevista podría alcanzar los $2,4 billones, iniciándose con la venta de dólares en los mercados paralelos, incluyendo el MEP y CCL.

Caputo y el FMI

El ministro de Economía, Luis Caputo, estará en Río de Janeiro para participar de la reunión de ministros del G20, donde se reunirá con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva. Este encuentro es crucial tras las acusaciones del presidente Javier Milei contra un alto funcionario del FMI de trabajar en contra de Argentina.

El mercado estará atento a las señales de este encuentro respecto a un posible nuevo acuerdo que represente fondos frescos para el país.

Dólar: ¿Qué se espera ahora?

Maximiliano Ramírez, economista de Sur Americana Visión, considera que la calma en el dólar blue y las divisas financieras se debe a que "el BCRA se para atrás de los dólares alternativos y tiene poder de fuego, tiene entre US$ 1.700 y US$ 1.800 millones por lo que compró desde fin de abril, y eso generará que haya oferta". Según su visión, "deberías tener una paz cambiaria en agosto, porque no hay pagos relevantes, ya se hicieron los pagos más grandes con el FMI, y bonistas, no debería haber grandes sobresaltos".

La economista Natalia Motyl en conversacion con iProfesional, coincidió en que "una mayor oferta de dólares impacta en una menor volatilidad en el mercado cambiario" y sostuvo que "la política de mantener una brecha cambiaria lo más reducida posible y la estabilidad del mercado cambiario dependen fundamentalmente de la cantidad de dólares que el BCRA tenga en su poder".

"El BCRA ha logrado acumular un colchón importante, al menos para sostener las ventas diarias en los próximos dos meses. Así que, si no hay ruido de ningún tipo, estimo que el mercado cambiario se mantendrá estable por lo menos hasta septiembre", pronosticó.

El economista Federico Glustein planteó que en la estabilidad de los dólares libres influyen la expectativa por el blanqueo, la buena suscripción de las Lefi, y la desregulación del mercado de warrants, lo cual genera cierta estabilidad, aunque podría esfumarse rápidamente con algún mal dato macroeconómico. Según él, las cotizaciones debieran bajar al menos un 10%.

Ber afirmó que "la flexibilización del cepo representa un importante paso hacia la normalización del mercado de cambios, ello tendría una lectura positiva, y así es que podría reducir la cotización de los dólares financieros, posiblemente hacia la zona de los $1.250 a corto plazo". Indicó que el MEP y el CCL pueden bajar de $1.300, y el blue podría romper los $1.400 para estar más cerca de $1.350 en los próximos días.

Ramirez explicó que estas medidas de flexibilización podrían aumentar la demanda, aunque las mayores importaciones vienen por la actividad económica. Sin embargo, estimó que "la estabilidad va a seguir".

Finalmente, Ramírez consideró que los dólares financieros están estabilizados en torno a $1.300, mientras que el blue tenderá a converger con los dólares financieros. Para Motyl, la estabilidad en el corto plazo estará presente, aunque con presión al alza, con el piso del blue en $1.400 y el de los dólares financieros en $1.300.

Estimó que el techo se encuentra en $1.600 debido al ratio entre pasivos del BCRA y reservas menos encajes.

El mundo no ayuda

Hoy Tesla (TSLA) y Google presentaron unos balances muy por debajo de lo que esperaba el mercado. Esto generó caídas en todo el sector tecnológico, impulsando para abajo todas las bolsas del mundo.

image.png

image.png

image.png

