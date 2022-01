Marruecos lidera el trading de Bitcoin en el norte de África

Por desgracia para los entusiastas de las criptomonedas, no ha habido ningún cambio en las leyes sobre criptomonedas en los últimos años. Según la Oficina de Divisas de Marruecos, no apoyará un "sistema de pago oculto que no esté respaldado por ninguna institución financiera." Aunque la ley entró en vigor en 2017, la prohibición no ha obstaculizado la adopción y, como muestran los datos, los entusiastas marroquíes de las criptomonedas siguen eludiendo la sentencia.