La IA China pone de cabeza a Wall Street (y al Merval)

Tal como resaltan desde Investing.com, el golpe a la narrativa del dominio estadounidense es evidente. Incluso firmas energéticas como Vistra Energy y Constellation Energy, que habían apostado por soluciones vinculadas a la IA, no escaparon al castigo. Los analistas de Vital Knowledge advirtieron que Wall Street depende en exceso de las tecnológicas, lo que exacerba la vulnerabilidad del mercado frente a cualquier amenaza al optimismo que rodea a la inteligencia artificial.

Sin embargo, algunos apuestan por una visión menos catastrofista. La consultora Wedbush catalogó el desplome como una oportunidad de compra, señalando que DeepSeek todavía está lejos de hacerle sombra a gigantes como Nvidia o Microsoft, debido a la distancia tecnológica y operativa que separa a la startup china de sus competidores estadounidenses.

China pisa fuerte: DeepSeek desafía el tablero internacional

Desde que lanzó su modelo DeepSeek-V2 en mayo de 2024, esta startup no ha parado de desafiar las reglas del juego en el sector tecnológico.

Desde que lanzó su modelo DeepSeek-V2 en mayo de 2024, esta startup no ha parado de desafiar las reglas del juego en el sector tecnológico.

En su país de origen, logró revolucionar el mercado de la IA, obligando a colosos locales como Alibaba y Tencent a ajustar precios.

Su modelo DeepSeek-V3, en tanto, se posicionó como la aplicación más popular en la App Store, superando incluso a las alternativas norteamericanas.

El estratega chino detrás de DeepSeek ha sabido combinar precio competitivo y acceso masivo, un modelo de negocio que está obligando a Silicon Valley a repensar sus prioridades. La apuesta china no se limita a ganar terreno en su territorio, sino que busca exportar su influencia tecnológica a nivel global, en un claro movimiento para erosionar el monopolio occidental.

No es casual que esta movida haya puesto en jaque a las multimillonarias inversiones estadounidenses en IA. En un sector históricamente dominado por empresas como Microsoft y OpenAI, DeepSeek está mostrando que el liderazgo no se mide únicamente en términos de tecnología avanzada, sino también en la capacidad de democratizar el acceso y ofrecer soluciones más asequibles.

Mercados en cautela

La tensión, tal como destacan desde Yahoo Finance, no se limita al avance chino. La reciente amenaza del expresidente Donald Trump de imponer aranceles a Colombia como represalia por disputas en vuelos de repatriación volvió a encender las alarmas de los inversores, recordando la inestabilidad crónica que genera el proteccionismo estadounidense.

En paralelo, los mercados aguardan con expectativa los resultados trimestrales de Meta, Apple, Microsoft y Tesla, que podrían aportar algo de oxígeno en medio de esta tormenta.

Según datos de FactSet, el 80% de las empresas que ya han informado sus resultados superaron las expectativas en ganancias por acción, aunque no es suficiente para disipar las sombras que dejó DeepSeek.

El factor Fed

Otro punto de atención será la próxima reunión de la Reserva Federal, donde se espera que las tasas de interés se mantengan en el rango de 4,25%-4,50%. Sin embargo, los analistas estarán atentos a posibles señales sobre recortes futuros, en un contexto donde la inflación sigue muy por encima del objetivo del 2%.

Además, los datos del índice de precios PCE y las estimaciones del PIB del cuarto trimestre serán decisivos para entender si la economía estadounidense tiene margen para sostenerse frente al doble desafío de la desaceleración global y el avance chino.

Llamado de atención para USA

Lo que queda claro es que el ascenso de DeepSeek no es un hecho aislado. Representa un cambio de paradigma que no solo desafía el liderazgo tecnológico de Silicon Valley, sino que también sacude las bases del poder económico global. El desafío no está solo en la tecnología, sino en la capacidad de las empresas norteamericanas para adaptarse a un mercado donde la accesibilidad y la eficiencia pesan tanto como la innovación.

La irrupción de DeepSeek marca un antes y un después en la competencia tecnológica global. Si algo queda demostrado, es que el futuro de la inteligencia artificial no está garantizado para nadie y que China está más que dispuesta a tomar la delantera, cueste lo que cueste.

