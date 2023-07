La fórmula que transformó a JP Morgan en el banco más grande

Esto se refleja en una cuenta de resultados que es muy poco volátil, algo que no pasa con el resto de los bancos. Pero la intuición nos diría que esta política debería ser perjudicial para el banco dada la pérdida de rentabilidad que se produce por prestar menos dinero del que pueden y así es cuando aparece la segunda clave

Como muchos sabrán, la confianza es el activo más importante de un banco y hoy la gente perdió la confianza en estos. JP Morgan tiene una reputación de ser muy sólido, incluso la Reserva Federal (Fed) tiene que recurrir a él para que salve la economía, como en 2008 con Bear Stearns, y ahora con el First Republic Bank (o incluso el Bank of America).

Al comparar Bank of America con otros bancos grandes, sus pérdidas en papel de ~ US$ 109.000 millones son mucho mayores. A continuación se muestran las pérdidas de bonos no realizadas actuales por banco. JP Morgan tiene US$ 37.000 millones en pérdidas en papel y Wells Fargo tiene US$42.000 millones. Citi y Morgan Stanley combinados están en US$ 34.000 millones.

image.png

Esto Manda un mensaje a la sociedad de que JP Morgan es un banco muy solvente

Cuando compraron el First Republic Bank lo primero que hicieron fue cambiar los carteles inmediatamente para que apareciera la marca JP Morgan Chase porque saben que así saldrán menos los depósitos.

image.png

Pero el poder de marca no solo se queda en la banca retail, en las sucursales, sino en el resto de divisiones del banco y esta es la clave alucinante. Los sueldos de un analista de JP Morgan son mayores al del resto de bancos y lo hacen así para que el nivel de atención al cliente sea perfecto y marquen la diferencia.

En banca de inversión JP lo que hace es asesorar a empresas para que se fusionen o adquieran otras empresas para que ganen más escala o para que puedan entrar en un mercado en el que no tienen presencia. Y, a diferencia de otros bancos, que tienen salir a buscar estos proyectos, a JP Morgan le llueven los proyectos más grandes del mundo.

Esto es clave porque un mismo equipo de 7 personas puede cerrar un proyecto de US$ 200 millones o de US$20.000 millones

A JP Morgan le cuesta un poco más el personal, pero los ingresos que genera son muy superiores y esto solo puede ser posible porque JP Morgan tiene poder de marca.

Pero gestionar de forma conservadora y tener marca no es suficiente porque tienes que ser capaz de mantenerlo y esto nos lleva a la tercer clave La Fórmula:

La innovación La innovación

La mayoría de jóvenes de Estados Unidos tienen su cuenta en Chase porque la aplicación es muy fácil de usar y tiene muchas funcionalidades, se puede comprar y vender acciones fácilmente o pedir hipotecas desde la aplicación. También sacaron la tarjeta Sapphire que se hizo muy popular en 2016 cuando millones de millennials la pedían.

image.png

Otros bancos también invierten en Innovación, pero JP Morgan es el que más dinero invierte en tecnología frente al resto de bancos y además esa cifra no ha parado de crecer con el tiempo. Si las aplicaciones son lentas o pocos intuitivas, no todo el mundo se estaría abriendo una cuenta en JP Morgan y ellos lo saben.

Cómo se pudo observar las 3 claves se retroalimentan, una gestión conservadora del balance permite aguantar durante la crisis y aprovechar, adquirir otros competidores. Esto fomenta la imagen de marca, la Fed acaba dependiendo de JP Morgan y todo el mundo ve los solvente que es el banco y la marca.

