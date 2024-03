Inmuebles: Escrituras crecen un 27,3% interanual en febrero

De todas formas, De Bártolo destacó la importancia de factores macroeconómicos favorables, como el acceso al crédito, que impulsan aún más el sector inmobiliario.

Inmuebles: ¿A qué se debe este desempeño?

Desde el Colegio de Escribanos también señalaron a Infobae que uno de los motivos del buen desempeño, a pesar de la falta de crédito, fue que muchas personas decidieron invertir sus ahorros en propiedades como una forma segura de inversión en medio de la incertidumbre política.

Tema precios

En cuanto a los precios de las propiedades, según Zonaprop, el precio medio por metro cuadrado en la Ciudad de Buenos Aires alcanzó los US$ 2.192 en febrero, lo que representa un aumento del 0,3%. Desde que se revirtió la tendencia en junio de 2023, el precio ha aumentado un 1,9%.

En detalle, un monoambiente de 40 m2 tiene un precio de US$ 96.698, mientras que uno de dos ambientes y 50 m2 vale US$ 115.848 y uno de tres ambientes y 70 m2, US$ 160.079.

En cuanto a la rentabilidad y los alquileres, se estima que actualmente se necesitan 21,1 años de alquiler para recuperar la inversión de compra, lo que representa un 11% menos que hace un año. Balvanera, Paternal y La Boca son los barrios más rentables para invertir, con un retorno promedio del 5,5%, 5,4% y 5,2%, respectivamente.

El valor medio del alquiler en la Ciudad aumentó un 2,9% en febrero, siendo el menor incremento desde octubre de 2021. La oferta de departamentos en alquiler creció un 20,6% en comparación con el mes anterior.

Los nuevos contratos de alquiler acumulan un aumento del 286,7% en los últimos doce meses, superando la inflación anual que alcanzó el 276,2% el mes pasado. El precio de alquiler de un monoambiente promedia los $354.568 mensuales, uno de dos ambientes se alquila por $416.991 y uno de tres ambientes por $568.314.

Palermo sigue siendo el barrio más caro para alquilar, con un valor medio de $501.375. Le siguen Núñez ($478.920) y Belgrano ($478.341). Liniers se mantiene como el más accesible con un precio de $318.143, seguido por La Boca y Mataderos con $327.360 y $333.837 respectivamente.

