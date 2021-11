Industria de la carne, en alerta por un cupo exportador 2022

Con esta estrategia, el Gobierno nacional buscará asegurar el programa de Precios Populares, compuesto por un listado de once cortes y que vuelca 6.000 toneladas mensuales en más de 1.000 bocas de expendio en todo el país.

Desde las cámaras que representan a las plantas industriales creen que no hay motivos para seguir con este esquema Desde las cámaras que representan a las plantas industriales creen que no hay motivos para seguir con este esquema

En efecto, el secretario de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (Fifra), Javier Peralta, sostuvo: "Entendemos que a partir de 2022 se tendría que liberar, quedó demostrado que el precio de la carne fluctúa por oferta y demanda".

El Ministerio de Agricultura ratificó que las exportaciones de carne vacuna para este año cerrarán entre 800.000 y 820.000 toneladas. Este volumen de despacho se ubica unas 80.000 toneladas por debajo de la performance del año pasado, pero similar en cuanto al ingreso de divisas, que en 2020 fue de US$3.200 millones.

Entre enero y septiembre, el consorcio ABC calculó que se embarcaron 615.000 toneladas, con una facturación de US$2.014 millones de dólares. Aunque este volumen es un 5% menor en relación al mismo período del año anterior, el nivel de ingreso es similar.

Los incrementos y el cupo

Cuando la cotización de la tonelada de carne empezó a registrar un incremento a partir de julio y alcanzó su pico en septiembre llegando a valores más elevados que los registrados en la previa a la pandemia de coronavirus, con un promedio de US$5.700 por tonelada y picos de US$8.200 en los envíos a China y de US$14.500 a US$15.000 para la cuota Hilton, el gobierno de Alberto Fernández avanzó con la implementación del cupo a las exportaciones de carne.

Carne precios ventas El Gobierno busca contener los precios de la carne.

A partir de entonces, la cartera agropecuaria presentó una flexibilización escalonada. Primero, se habilitaron 3.500 toneladas mensuales que el Gobierno habilitó para la cuota Kosher, el cupo de carne de alta calidad con destino a Israel y luego se liberaron 140.000 toneladas de vaca conserva.

Sin embargo, la medida fue entonces recibida como un nuevo cupo. Los analistas del sector agropecuario consideraron que el volumen habilitado hasta fin de año, las 140.00 vacas, no guarda relación con las existencias que hay en el campo ni con la demanda china, atizada porque Beijing, debido a dos casos de "vaca loca atípica", suspendió las compras a Brasil, que colocaba allí nada menos que US$4.000 millones anuales de carne vacuna.

Los expertos indicaron además que si bien la resolución 219 posibilita la reactivación de muchos frigoríficos exportadores pequeños, impone limitaciones a los que cuentan con mayor volumen y escala.

"Si bien nadie prometió nada desde el Gobierno, si comparamos con lo que se pidió (desde la Mesa de Enlace), esto se quedó a medio camino", dijo Matías Lestani, Director del Departamento Económico de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

"La resolución (promovida por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca) habla de 140.000 vacas para faenar (en 3 meses). Son datos del Senasa, pero la verdad es que no se sabe si son 160.000 o 180.000. Esta categoría de vaca se debería dejar exportar más allá del número que sea. Al establecer un número se logra fijar un cupo para el tonelaje, si no, no se podría imponer la cuotificación", explicó.

El especialista de CRA comentó que el monto establecido "habilita un cupo de 22.000 a 23.000 toneladas a repartir de aquí a diciembre, de manera paulatina. Se habla de 140 mil cabezas pero el número final (posible de exportar) se sabrá a fin de año con el registro de vacunación: creo que desde Agricultura hacen una previsión con un número menor de stock del que realmente hay en el país. No tiene sentido, ya que la llamada 'vaca china' no se vende en el mercado interno, y así muere en el campo".