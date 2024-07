¿Hay burbuja en Wall Street? IA vs. crisis .com

Sin embargo, otros indicadores, como el optimismo de los inversores, aún no han alcanzado los niveles exultantes de principios de siglo. Sin embargo, otros indicadores, como el optimismo de los inversores, aún no han alcanzado los niveles exultantes de principios de siglo.

La preocupación es que el auge impulsado por la IA termine de manera similar al boom de las .com, con un colapso épico. Después de casi cuadruplicarse en poco más de 3 años, el Nasdaq Composite se desplomó casi un 80% desde su pico en marzo de 2000 hasta octubre de 2002, mientras que el S&P 500 se desplomó casi un 50% en ese periodo.

Aunque algunas acciones de internet como Amazon sobrevivieron y prosperaron, otras nunca se recuperaron. "Nadie sabe exactamente qué pasará con la inteligencia artificial", comentó Sameer Samana, estratega senior de mercado global del Wells Fargo Investment Institute, destacando la misma incertidumbre sobre los futuros ganadores a largo plazo.

Siguiendo el ejemplo del boom de las .com, el sector de tecnología de la información ha aumentado hasta el 32% del valor de mercado total del S&P 500, el porcentaje más alto desde el año 2000, cuando subió a casi el 35%. Solo tres empresas, Microsoft, Apple y Nvidia, representan más del 20% del índice.

No obstante, las acciones tecnológicas están valoradas más modestamente ahora que en el pico de la burbuja .com, cotizando a 31 veces las ganancias futuras, en comparación con hasta 48 veces en 2000. No obstante, las acciones tecnológicas están valoradas más modestamente ahora que en el pico de la burbuja .com, cotizando a 31 veces las ganancias futuras, en comparación con hasta 48 veces en 2000.

image.png

Las diferencias son evidentes en las valoraciones de Nvidia y Cisco. Mientras ambas acciones se han disparado, Nvidia se comercializa a 40 veces las estimaciones de ganancias futuras, en comparación con el nivel de 131 que alcanzó Cisco en marzo de 2000.

Según Capital Economics, las ganancias por acción anticipadas en sectores que incluyen a los líderes del mercado actual (tecnología, servicios de comunicación y consumo discrecional) han estado creciendo más rápido desde principios de 2023 que el resto del mercado.

A fines de los años 90 y principios de los 2000, las ganancias esperadas en esos sectores crecían a un ritmo similar al del resto del mercado, mientras sus valoraciones se disparaban más rápido.

Si bien una burbuja de IA no es inevitable, muchos inversores temen que las métricas puedan estirarse aún más si el crecimiento de Estados Unidos sigue siendo sólido y las acciones tecnológicas continúan subiendo. Si bien una burbuja de IA no es inevitable, muchos inversores temen que las métricas puedan estirarse aún más si el crecimiento de Estados Unidos sigue siendo sólido y las acciones tecnológicas continúan subiendo.

Más contenido en Urgente24

Récord del dólar blue y riesgo país en 1.570: Ahora es el mercado el que "no la ve"

Orlando Ferreres, lapidario: "El viernes se anunció un Plan Bonex para los bancos"

El Gobierno le restó importancia al crítico informe del PRO

Coparticipación: Néstor Grindetti pidió a Javier Milei que acate el fallo