Gobierno vs FMI, no hay política fiscal que solucione esto

Los instrumentos de política fiscal pueden reducir la desigualdad, generalmente a costa de un crecimiento perdido a largo plazo . El punto específico a elegir a lo largo de esta compensación depende de las preferencias de la sociedad con respecto al crecimiento y la desigualdad.

. El punto específico a elegir a lo largo de esta compensación depende de las preferencias de la sociedad con respecto al crecimiento y la desigualdad. Los formuladores de políticas deben considerar los beneficios y costos de las políticas tanto a corto como a largo plazo. Lo que funciona mejor a corto plazo puede resultar costoso a largo plazo. Esto no invalida automáticamente tales políticas -las preferencias de la sociedad tendrán la última palabra- pero deben tenerse en cuenta.

Volviendo al tema de las negociaciones, el Gobierno nacional esta decido a no realizar ningún tipo de ajuste fiscal, sobre esto esta la mayor tensión con el fondo, y es que la entidad busca que el déficit sea 0. De no hacer esto, advierten que los problemas de la inflación seguirán vigentes -debido a que deberán emitir para cubrir ese desbalance-. Aún así, todo indica que el gobierno no ve como opción dejar de lado la emisión monetaria, si descuidaron la inflación en pleno año electoral... ¿Por qué lo cuidarían ahora?

A pesar de esto, tal como informó Urgente24, FMI: Guzmán explicó la ruta hacia un acuerdo

Mientras tanto, el consenso que el Fondo pide es de la propia coalición sobre un rumbo definido, y que la oposición no impida las medidas necesarias para estabilizar la economía, incluida una reducción rápida del déficit fiscal, una devaluación que achique y en lo posible elimine la brecha cambiaria y alguna reforma estructural.

Sobre estas reformas no se dieron más detalles, pero estas deben ser el tema central para lograr la exitosa recuperación económica del país. Bajar impuestos y flexibilizar el mercado laboral, sin dudas, producirán un aumento significativo en las inversiones del país. Solucionar el tema del déficit fiscal no es suficiente para la recuperación económica, ya que, aunque se arregle esto, las inversiones y la economía van a seguir resentidos debido a la enorme presión impositiva.