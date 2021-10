Gazprom dice que ya llenó de gas el Nord Stream 2

Los pasos previos a la puesta en servicio de la 2da. línea están en curso, agregó.

Nord Stream 2 duplicará la capacidad anual de exportación de gas de Moscú en el Báltico a 110.000 millones de metros cúbicos y podría brindar alivio al mercado europeo del gas.

Los precios mundiales del crudo subieron a máximos de varios años a medida que más empresas de servicios públicos abandonan el costoso gas natural y el carbón por el petróleo y el diésel para la generación de energía.

Sucede que la demanda continúa recuperándose de la caída causada por ovid-19, y hay escasez de oferta.

Los futuros del petróleo Brent subieron a US$ 85,73 por barril, el precio más alto desde octubre de 2018, mientras que los futuros del crudo US West Texas Intermediate (WTI) subieron a US$ 83,40 por barril, su nivel más alto desde octubre de 2014.

La energía verde aún no alcanza

Ariel Cohen, columnista de Forbes:

La lección principal es esta: es imposible llevar a cabo transformaciones en el sector energético sin crear un número suficiente de capacidades básicas de generación confiables y rentables.

En su opinión, fue el deseo de cambiar abruptamente a la energía verde lo que debilitó a Europa.

Este concepto lo reafirmaron Christopher M. Matthews, Collin Eaton y Benoit Faucon en The Wall Street Journal:

Un impacto en el precio de la energía está sirviendo como recordatorio de la continua dependencia del mundo de los combustibles fósiles, incluso en medio de los esfuerzos por cambiar a fuentes de energía renovables.

"La demanda de petróleo, carbón y gas natural se ha disparado en todo el mundo en las últimas semanas debido a que las condiciones climáticas inusuales y las economías resurgentes que emergen de la pandemia se combinan para crear escasez de energía desde China hasta Brasil y el Reino Unido."

La situación ha puesto al descubierto la fragilidad de los suministros mundiales a medida que los países se mueven para pasar de los combustibles fósiles a fuentes de energía más limpias, un cambio que muchos inversores y gobiernos están tratando de acelerar en medio de las preocupaciones sobre el cambio climático.

"Las cifras de transición serán un desafío en los próximos años, dicen los ejecutivos y analistas de energía, debido a una cruda realidad: si bien la inversión en combustibles fósiles está cayendo , los combustibles fósiles representan la mayor parte de la energía, y el gasto en energía verde no está creciendo lo suficientemente rápido como para llenar el brecha."

En el caso de Cohen también culpa a Rusia y caracteriza sus acciones por el término "póquer energético", aunque admitió que los proyectos rusos, incluido el gasoducto Nord Stream 2, son efectivos.

Suiza, un caso dramático

Según NZZ am Sonntag, Suiza no tiene seguro contra un invierno duro.

La falla de cualquiera de las grandes centrales eléctricas puede provocar un apagón nacional durante 2 días durante un período de alta demanda de electricidad.

La importación de energía podría ayudar pero Suiza no tiene acceso al mercado eléctrico europeo.

Tal como se desprende de la notificación de las autoridades suizas, en caso de escasez de energía, la primera solicitud de ahorro se dirigirá a la población.

En la segunda etapa, el uso de piscinas, sistemas de aire acondicionado y escaleras mecánicas puede estar prohibido, escribe TOP Online.

El requisito de reducir el consumo llegará a las empresas solo en la 3ra. etapa.

En caso de un colapso energético, las pérdidas del país ascenderán a 4.000 millones de francos suizos por día (US$ 4.330 millones).

Para mejorar la seguridad energética, la Asociación de Empresas Eléctricas Suizas propone construir alrededor de 2.000 pequeñas centrales eléctricas de gas que operarían de manera distribuida en todo el país con escasez de capacidad.