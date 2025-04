Futuro incierto: Escala el conflicto en Vicentin y acreedores contraatacan

Dentro de ese escenario de descontento, las respuestas no tardaron en llegar y fue el dirigente aceitero, Daniel Succi, quien denunció riesgos de incendio por abandono de insumos inflamables y acusó a Pedro Vicentin de frenar la producción.

El apoyo de dos empresas que no son suficiente

Según detalló el Directorio de Vicentin, si estas propuestas son ratificadas formalmente y cuentan con el respaldo de los sindicatos y del personal fuera de convenio, la empresa estaría en condiciones de reiniciar la producción de manera inmediata y abonar la próxima semana un adelanto del 25% de los salarios correspondientes al mes de marzo.

A esto se sumaría la regularización de compromisos comerciales urgentes , incluyendo el pago a transportistas, proveedores de energía, insumos industriales y obligaciones previsionales. Además, se proyecta un nuevo adelanto salarial del 25% hacia fin de mes.

Sin embargo, la reactivación aún depende de confirmaciones clave. La compañía aguarda la formalización de los ofrecimientos por parte de las dos firmas interesadas, así como la aceptación de los términos por parte de los sindicatos y del personal fuera de convenio. Otro factor determinante será que no se produzcan cortes en los servicios esenciales de electricidad y gas durante este período de transición.

En base a ello, desde la firma reconocieron que este esquema aún es "insuficiente para superar la grave situación actual" pero podría significar el inicio de una salida racional hacia la estabilidad, en base al acuerdo conjunto entre empresa, trabajadores, clientes y sector público.

image.png

Lo cierto es que la situación es más crítica que el mes anterior, por lo que todo parece indicar que el ofrecimiento no será aceptado. Este lunes por la mañana, trabajadores comenzaron a montar una carpa frente a la planta de Vicentin en Avellaneda, en reclamo por el pago de sus sueldos.

El plan de Grassi

El cerealista, Mariano Grassi, uno de los principales acreedores de la agroexportadora, se hizo presente, de manera virtual, en la audiencia que presidió el viernes el juez del concurso de acreedores, Fabián Lorenzini, para explorar alternativas que permitan superar la crisis de liquidez que se traduce en la parálisis de las plantas y el no pago de los sueldo en tiempo y forma. "Yo no me asocio con los delincuentes de Vicentin", expresó.

Grassi, que anunció su interés de participar con una oferta en la instancia de cram down, tomó la palabra luego de que el ministro de Trabajo de Santa Fe, Roald Báscolo, pidiera que "los dos grupos que están en pugna por Vicentin que aporten".

image.png Grassi por videoconferencia.

Precisamente, ese viene siendo el mensaje de Vicentin al grupo Grassi: que aporten granos para procesar (y adelante pagos) para tener activas las plantas, sobre todo porque sus apelaciones a la Justicia fueron las que abortaron la homologación del acuerdo que habían logrado con acreedores y con inversores (ACA, Bunge y Viterra).

Sin embargo, el rosarino viene sosteniendo que es lo realizará cuando se instruya el cram down y no mientras la empresa siga en la conducción. Por ende, aseguró que no aportarán granos "mientras estén los estafadores".

Como cierre, durante su discurso se dirigió exclusivamente a los trabajadores y pidió tranquilidad ya que "los activos de Vicentin valen, que siempre van a funcionar y cuidarlos es su mejor garantía. La transición es dura. Ellos nos llevaron a esta crisis, pero no van a cerrar, la empresa no va a quebrar", consideró.

