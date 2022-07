Ether confirma la fusión y las criptos se siguen disparando

Luego de interminables atrasos, todo parece indicar que "the merge" o -la fusión- de la red de Ethereum esta a la vuelta de la esquina. Con fecha programada para el próximo 19 de septiembre, la criptomoneda de esta red -Ether- logrará salir del polémico Proof Of Work -PoW- y comenzará el protocolo Proof of Stake -PoS-. Con esta actualización la segunda criptomoneda más famosa del mercado le pondrá fin a la minería de criptos y dará comienzo a los validadores, de esta forma los costos de la red -o transacciones- se reducirán drásticamente y el mercado de las criptomonedas vuelve a hacerse optimista.