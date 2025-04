Entre aranceles y recortes que no llegan, Trump apunta a la renuncia de Powell

Actualmente, la tasa se ubica en un rango de 4,25% a 4,5%, tras haberse mantenido por más de un año en el rango de 5,25% a 5,50%, en el marco de su lucha contra la inflación.

La defensa de Powell

Lejos de responder con el mismo tono, Powell reafirmó la independencia institucional de la Fed, subrayando que las decisiones de política monetaria “no serán influenciadas por presiones políticas”.

En un discurso pronunciado en el Economic Club de Chicago, el titular de la entidad sostuvo que las recientes medidas arancelarias impulsadas por Trump podrían provocar una aceleración inflacionaria y un menor crecimiento, complicando el cumplimiento del doble mandato de la Fed: controlar los precios y sostener el empleo.

“El Congreso estableció que los miembros de la junta no pueden ser removidos sin causa. Nuestra independencia es legal, y goza de amplio respaldo bipartidario”, remarcó Powell, en una defensa enfática del rol técnico del banco central.

En la misma intervención, el presidente de la Fed admitió que los aranceles “han sido más agresivos de lo anticipado”, y advirtió que el panorama económico podría tornarse más difícil si las tensiones comerciales se profundizan.

¿Puede Trump destituir a Powell?

La ley que rige la Reserva Federal no es clara respecto a la remoción del presidente del organismo. Si bien establece que los gobernadores pueden ser cesados por “causa justificada”, el concepto no está definido con precisión, y no hay precedentes de un intento de remoción por motivos vinculados a la orientación monetaria.

Expertos como Peter Conti-Brown, de la Universidad de Pensilvania, señalan que la “causa” podría interpretarse solo en casos de negligencia o conducta delictiva, no por diferencias políticas o técnicas.

Además, incluso si Powell fuese removido de la presidencia del organismo, seguiría formando parte de la junta de gobernadores hasta completar su mandato, e incluso podría ser votado nuevamente como líder del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), encargado de fijar la tasa de interés, lo que limitaría el impacto político de su destitución.

Se reabre el debate

La embestida de Trump contra Powell reactiva una discusión que ya se había manifestado durante su primer mandato: ¿puede un presidente condicionar las decisiones de la Reserva Federal? Si bien la independencia de los bancos centrales se consolida como un pilar de la credibilidad económica desde los años '70, la presión política sobre sus líderes no es una novedad.

Sin embargo, nunca hasta ahora un expresidente había utilizado un tono tan directo, irónico y amenazante contra el titular del banco central.

En un clima electoral cada vez más cargado, y con las tasas como variable clave en la economía estadounidense, la Fed vuelve a quedar en el centro.

