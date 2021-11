Elon Musk pide el veredicto de Twitter si vende 10% de Tesla

El proyecto fue retirado porque se especuló que el impuesto podría ampliarse a los activos de los contribuyentes menos ricos .

La encuesta de Musk sobre 10% de sus acciones en Tesla -que se suma a otra iniciativa de donar US$ 2.000 millones si le explicaban cómo resolverían el hambre del mundo con ese dinero- son acciones de desafío del millonario a los discursos 'progresistas'.

En este caso, él obtuvo una respuesta del presidente del Comité de Finanzas del Senado, Ron Wyden. "Si el hombre más rico del mundo paga o no impuestos no debería depender de los resultados de una encuesta de Twitter", dijo el demócrata de Oregon en un comunicado en el que el legislador expresó su apoyo a un impuesto sobre los ingresos de los multimillonarios.

musk-tesla.jpg Elon Musk llevó a votación en Twitter la venta de 10% de sus acciones en Tesla.

Análisis

Aquí el análisis del WSJ:

Independientemente, si Musk está dispuesto a vender acciones, ahora podría ser un buen momento para hacerlo. La tasa impositiva máxima actual sobre las ganancias de capital a largo plazo es del 23,8%, pero el Congreso ha estado considerando aumentarla. Los cambios en las tasas impositivas sobre las ganancias de capital a menudo entran en vigencia de inmediato, para evitar el juego.

Musk posee más del 17% de las acciones de Tesla, valoradas en más de US$ 200.000 millones, según los datos disponibles más recientes en FactSet.

Musk, quien también dirige la empresa privada de cohetes Space Exploration Technologies Corp., tiene un patrimonio neto total de alrededor de US$ 338.000 millones, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg.

Su venta de 10% de las acciones de Tesla podría ascender a alrededor de US$ 21.000 millones según el precio de cierre del viernes 05/11 de la acción (US$ 1.222,09). La encuesta de Twitter está programada para cerrar el domingo por la tarde.

En su tuit, Musk dijo que "la única forma de pagar impuestos personalmente es vendiendo acciones". Las acciones han subido alrededor de 75% durante los últimos 3 meses.

Su paquete de compensaciones que le paga Tesla le da derecho a recibir acciones. Por lo general, él no vende acciones, aunque ha vendido algunas para cubrir los impuestos sobre opciones en el pasado.

Pero vender acciones debilitaría el control de Musk sobre Tesla. A diferencia de Meta Platforms Inc. (antes Facebook Inc.) y la matriz de Google, Alphabet Inc., Tesla carece de una doble clase de propiedad de acciones, lo que otorga a los fundadores un poder de supervotación sobre los accionistas comunes.

Musk tiene algunas obligaciones de préstamos personales contra sus acciones de Tesla , según un documento regulatorio de la compañía.

Musk dijo en septiembre que "preferiría mantenerse al margen de la política" después de que el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, dijera que el multimillonario apoyaba sus políticas sociales. Pero Musk ha dicho que trasladaría la sede corporativa de Tesla a Texas, cuando hoy día se encuentra en la demócrata California.

Musk es cada vez más crítico con la administración de Joe Biden, y no fue invitada a un evento de la Casa Blanca con personalidades de los vehículos eléctricos.