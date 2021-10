El dólar blue no se detiene y se dirige a un nuevo récord

“A nivel cambiario, el BCRA sigue aprovechando esta nueva ronda del ‘súper cepo’ para continuar sumando divisas, en busca de ir recomponiendo las reservas netas”, afirmó el economista Gustavo Ber al portal Infobae.

“Ocurre que las últimas restricciones cambiarias han frenado dicho drenaje pero abren un desafío no sólo respecto a presiones en la ‘brecha’ sobre aquellos tipos de cambio implícito más libres, sino además en que no resultan sustentables y siguen alimentando distorsiones entre los agentes económicos, aún inclinados hacia la dolarización por la incertidumbre vigente”, agregó el titular del Estudio Ber.

En tanto, tal como informó Urgente24, el dólar CCL ya se encuentra por encima de los $200 en operaciones con YPF, por ejemplo.

En el mercado se encendieron las alarmas ayer (19/10) cuando en el mercado del dólar Contado con Liquidación (CCL) "se produjeron hitos porque en el caso de Supervielle llegó hoy a $ 201, mientras en el de YPF tocó los $ 200 por primera vez en la historia", según el periodista económico Mariano Gorodisch.

"El tema es que cómo la orden de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y de Byma hacia los agentes es prohibir hablar de la cotización del Senebi, los brokers que quieren quedar bien con el regulador y con la entidad presidida por Ernesto Allaria remarcan que el precio de $ 201 del Supervielle quedó desarbitrado, y con apenas $ 30 millones de volumen, por lo cual dicen que se torna insignificante, como si las demás cotizaciones valieran la mitad. Además, refieren que YPF cerró en $ 199,87, por lo cual aducen que nunca llegó a $ 200. El redondeo pareciera que no existe cuando les conviene", disparó.

"Que los tipos de cambio implícitos hayan mermado considerablemente su presencia en titulares y redes no significa que las cosas no se estén moviendo debajo de la superficie", revela un paper de una de las principales entidades, que pidió a dicho comunicador que el nombre no sea develado.