En el mercado se encendieron las alarmas ayer (19/10) cuando en el mercado del dólar "se produjeron hitos porque en el caso de Supervielle llegó hoy a $ 201, mientras en el de YPF tocó los $ 200 por primera vez en la historia", según el periodista económico Mariano Gorodisch.

"El tema es que cómo la orden de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y de Byma hacia los agentes es prohibir hablar de la cotización del Senebi, los brokers que quieren quedar bien con el regulador y con la entidad presidida por Ernesto Allaria remarcan que el precio de $ 201 del Supervielle quedó desarbitrado, y con apenas $ 30 millones de volumen, por lo cual dicen que se torna insignificante, como si las demás cotizaciones valieran la mitad. Además, refieren que YPF cerró en $ 199,87, por lo cual aducen que nunca llegó a $ 200. El redondeo pareciera que no existe cuando les conviene", disparó.

"Que los tipos de cambio implícitos hayan mermado considerablemente su presencia en titulares y redes no significa que las cosas no se estén moviendo debajo de la superficie", revela un paper de una de las principales entidades, que pidió a dicho comunicador que el nombre no sea develado.