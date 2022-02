"El acuerdo con el FMI pone un patovica en el Banco Central"

“Los acuerdos con el FMI siempre fueron el hambre y las ganas de comer”, sentenció.

Evitar más inflación

Acerca del propósito final del acuerdo, según el FMI, Melconian resumió: “La que se avivó y dio más o menos en el blanco de cómo viene el programa, es Kristalina. Es un acuerdo para evitar que la peligrosa inflación se expanda”.

Y apelando al ejemplo de la ambulancia, ilustró: “la ambulancia no es para una operación a corazón abierto, es para acomodar un poquito”.

Plan Pegatina

“El Plan Pegatina que están haciendo es un pegote de cuestiones fiscales, monetarias, etc. Tiene como objetivo corregir los precios relativos. O corregir algunos renglones del gasto público, que se escaparon. Y el propio FMI en el Plan Pegatina pone una emisión monetaria inconsistente. El ‘plan pegatina’ no te saca los ravioles. El acuerdo con el FMI pone un patovica en la puerta del BCRA. Dejará salir (del Central) 1 punto del PBI cuando antes salían casi 4 puntos del PBI. ¿Esto es menos emisión? Si. ¿Y cómo harán? El déficit fiscal y las obligaciones de este gobierno en el Plan Pegatina no son consistentes con esa emisión ”.

“Tiene que venir una trampa en la emisión de monedas, sino se prende fuego el crédito, la actividad y la calle”, que podría ser a través de la emisión de leliqs, concluyó.

“Sería bueno para la Argentina que en estos 18-20 meses se empiecen a corregir cosas con visión de futuro. En cuanto se pueda van a empezar a postergar de verdad. Si no tenés salida y los números electorales no te dan y este bodoque no lo podés dar vuelta entrás en ‘le dejo este regalo al que viene’. Lo que mejor le puede pasar a la Argentina es que vayan generándose las condiciones para luego hacer algo serio, con o sin el FMI”, finalizó.