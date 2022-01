Sube el petróleo, sube el dólar y sube la distorsión local

- Los precios del petróleo siguen recibiendo el apoyo de los temores de que la crisis de Ucrania pueda perturbar los mercados energéticos. Aunque, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo que Moscú no quiere la guerra con Ucrania.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) revisó ligeramente a la baja su pronóstico sobre la demanda de crudo en 2019, al situarla en 100,26 millones diarios de barriles. Foto: EFE Las cotizaciones del petróleo alcanzaron esta semana un nuevo máximo en más de siete años, gracias a la persistente crisis en la frontera de Ucrania y a algunos indicadores preocupantes en el informe de reservas de Estados Unidos.

- "Es probable que ahora la prima de riesgo sobre el precio del petróleo sea de casi 10 dólares por barril", dijo Carsten Fritsch, analista de materias primas de Commerzbank.

- Las ganancias de los precios se han visto limitadas por el fortalecimiento del dólar estadounidense, que va camino de su mayor alza semanal en siete meses debido a las expectativas de tasas de interés más altas.

- Es probable también que la OPEP+ mantenga un aumento planificado en su objetivo de producción de petróleo para marzo, según dijeron varias fuentes del grupo de productores, a la agencia de noticias 'Reuters'.

- El banco sueco SEB elevó hoy su estimación de precio para el crudo Brent a US$85 el barril para el primer y segundo trimestre de este año, 10 y 5 dólares más, respectivamente.

Retraso local

Ante este escenario, especialistas en materia de energía del sector advierten que la suba del barril de crudo aumenta la distorsión de precios de los refinados, que alcanza el 30%.

Según el sitio 'Run run Energético', en el sector afirman además que se "forzará" el descongelamiento en estaciones y que crecen los rumores sobre un nuevo aumento en las pizarras. El último incremento en los combustibles se dio en mayo del 2021, a pesar de las continuas quejas por parte de los estacioneros.

El sector estacionero en varias ocasiones aseguró la insostenibilidad de este acuerdo que existe entre petroleras y gobierno para que no haya variaciones en los precios de los surtidores e insistían en que la rentabilidad cada vez es menor.

Mientras el precio del barril de crudo internacional se acercaba a uno de los valores más altos en los últimos años, la cotización de la moneda estadounidense también superó los $110, haciendo que la distorsión de precios local se acentúe.

"El aumento del barril de petróleo incide negativamente en las distorsiones que ya tiene Argentina. Y si sube el petróleo, suben las referencias de precio y aumenta la distorsión. Incluso si el dólar oficial también lo hace, complica muchísimo la situación porque se habla de bienes transables internacionalmente que se importan y exportan en esa moneda. Es decir que, si hubiera una devaluación y si no se sigue esa línea de tipo de cambio oficial, por supuesto que se agiganta la diferencia y pasaría a ser de 25 a 50 o 60 por ciento, que es insostenible", afirmó Daniel Montamat, exsecretario de Energía y exdirectivo de YPF.

Emilio Apud, también otrora secretario de Energía de la Nación, cree que, de mantenerse el impacto, "habrá una merma en la producción. Y forzará el descongelamiento en las Estaciones de Servicio antes de tiempo".

"Es una situación que no conduce a nada, porque si incide a la inflación, se afecta al asalariado. Si sube más el precio internacional y se produce un sinceramiento en el dólar, las refinerías a lo mejor no podrán afrontar la situación y las estaciones de servicio estarán en el límite, más de lo que ya están", dijo luego.

La pauta salarial recalienta la situación

estaciones.jpg El congelamiento en el precio de los combustibles ya acumula prácticamente 8 meses de vigencia.

Un encuentro sin fecha y sin confirmación oficial con el secretario de Energía de Nación, Darío Martínez, empujó a los empresarios dueños de las estaciones de servicio a suspender la reunión que estaba pactada para esta semana, en la que iban a definir si comenzaban a cobrar un extra por cada recarga de combustibles. Ahora se sumó mayor presión y es que pese a tener los ingresos congelados hace 8 meses, la cámara que nuclea a las estaciones de Neuquén y Río Negro llegó a un acuerdo verbal con el gremio por la paritaria.

En diálogo con el sitio 'Energía On' el presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Neuquén y Río Negro (CECNERN), Carlos Pinto, aseguró que hasta ayer no tuvieron novedades de la secretaría de Energía a pesar de que la expectativa era que los reciban esta semana. Aún no está definido qué medidas aplicarán si no los atienden, ni tampoco si volverán a la carga con el servicio de playa.

"A nosotros informalmente nos dicen que nos van a recibir, pero la realidad es que no. Todavía no hemos tenido novedades. Llegamos a un acuerdo verbal sobre un ajuste salarial con el gremio y seguimos con un problemón que se agrava cada día", indicó Pinto.

El congelamiento en el precio de los combustibles ya lleva vigente desde mayo del año pasado y el tema volvió a cobrar fuerza porque los estacioneros de todo el país están negociando o ya cerraron la nueva paritaria

La primera en acordar aumentos fue la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (FECRA) al cierre del año pasado. Fijaron dos cuotas de 8% para aplicarse una en enero y otra en febrero que será remunerativo con los salarios de marzo.

Esta semana también fue el turno de la Confederación de Entidades del Comercio de los Hidrocarburos y Afines (Cecha) que aplicó el mismo acuerdo que la Fecra: un 8% para diciembre y otro 8% para febrero que serán no remunerativos hasta marzo. Además los próximos acuerdos tomarán como piso los sueldos del mes 3 de 2022.