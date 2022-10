Sequía extrema: "El panorama es complicado"

A diferencia de la campaña de trigo que ya anticipó malos resultados por la sequía, para el maíz el proceso recién inicia por eso es prematuro estimar la pérdida neta A diferencia de la campaña de trigo que ya anticipó malos resultados por la sequía, para el maíz el proceso recién inicia por eso es prematuro estimar la pérdida neta

"Recién se está empezando a sembrar el maíz temprano, algunos que no se pudieron sembrar pasarán a tardío -que se siembra en diciembre- y otros lotes se reemplazarán por soja para compensar, al menos, parcialmente", explicó Terré.

Por su parte, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires acortó a 16,5 millones de toneladas la estimación de cosecha para el trigo, lo que representa 1.000 millones menos y una caída del 24%, en relación a la campaña anterior.

Según informó la Guía Estratégica para el Agro (GEA - BCR) la escasa humedad de suelos está afectando hasta los establecimientos que cuentan con riego. De esta manera, la campaña 2022/23 tendría apenas un 10% de superficie de maíz temprano en la zona núcleo de producción, dejando lo restante cómo maíz tardío, lo que representaría la menor siembra de maíz temprano en una década.

Fuentes oficiales reconocieron al diario económico 'El Cronista' que puede haber situaciones puntuales de mayor gravedad, pero, por el momento, no se evalúa declarar emergencia para el sector agropecuario ya que se mantiene cobertura sobre las 6 millones de toneladas de trigo para consumo interno, y las 8 millones de toneladas con precio fijado (preventa) en el exterior.

En un momento clave para el ingreso de divisas, con el grueso de la soja vendida, las condiciones climáticas ya anticipan unos US$400 millones menos, sólo en trigo, por eso, el Gobierno sigue de cerca la evolución de los distintos cultivos, que son la principal fuente de generación de dólares para las reservas del Banco Central.

En tanto, para analizar las pérdidas que dejará la sequía, medir el impacto sobre los rendimientos de la cosecha, Agricultura junto con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), presentará un informe el próximo lunes 24 de octubre.

El estudio permitirá revisar acciones para revertir el daño climático y, fundamentalmente, estimar la cantidad de dólares que ingresarán al país de la mano del sector, no sólo para el cierre de 2022, sino de cara al primer bimestre de 2023

"La sequía afecta fuertemente la producción"

Ayer el intendente de Junín, Pablo Petrecca, participó de la Cumbre Mundial de Alcaldes C40, en la ciudad de Buenos Aires, que reunió a más de 20 alcaldes de todo el mundo, 105 intendentes del país, ambientalistas y especialistas nacionales e internacionales quienes intercambiaron experiencias y nuevas ideas para luchar contra el cambio climático.

"Celebro este encuentro tan federal que se está llevando adelante en la ciudad de Buenos Aires para tratar una problemática que nos está afectando a todos, como es el cambio climático", dijo Petrecca, según el sitio de Junín, 'laverdadonline.com', y continuó: "Esto lo vemos reflejado en nuestra ciudad, con una sequía que está afectando fuertemente a la producción y que sin dudas tiene que ver con esta realidad".

sequia-coe.jpg La falta de agua afecta seriamente a la producción.

"Lograr una unidad de criterio con una agenda verde es necesario y fundamental. En ese sentido, es muy importante la agenda que se ha planteado y los compromisos que hemos asumido los municipios", agregó.

No tan lejos de territorio bonaerense, en la provincia de Entre Ríos, también encendieron las alarmas: "El maíz está pidiendo agua a gritos y también necesitamos lluvias para las pasturas", manifestó un tambero según 'El Once'.

Sin dudas, transitamos uno de los períodos más secos de la historia, no sólo por los escasos niveles de lluvia sino también por lo prolongado de la situación. Al darse este tercer año consecutivo de La Niña, las características de sequía se agravan de manera muy significativa en la mayor parte del país

Sólo algunos escasos sectores del país se muestran con un mejor nivel de humedad, pero la mayor parte de Argentina se presenta con características de sequía desde hace varios meses

" Se picó la avena, se hizo silo y cuando se limpió, se vieron las grietas; el campo está partido entero", contó el tambero Héctor Breppe al medio entrerriano.

Si no llueve, estará complicadísimo porque no se podrá ni arrancar con la siembra de la soja porque está todo seco

"Y el maíz está pidiendo agua a gritos; si no llueve ahora estaremos complicadísimos porque también necesitamos lluvias para las pasturas", avizoró el trabajador rural.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se pronostica para los meses de octubre, noviembre y diciembre una probabilidad de precipitaciones inferiores a las normales en la región del Litoral, norte y este de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, este de San Luis y oeste de Patagonia.

"Lo que tuvimos este año es una Niña de débil a moderada, esto quiere decir que tiene una señal que llega, que tiene influencia", dijo Cindy Fernández desde el 'SMN'.

"Al llegar el verano -adelanta la meteoróloga- lo que se observa en los pronósticos es que va a tender a debilitarse por lo que empezarán a jugar otros factores que contribuirán o inhibirán los efectos que tiene La Niña", por lo que recomienda seguir pronósticos de corto plazo.

Para el trimestre que comienza, La Niña continuará con una señal significativa. Según Fernández, este fenómeno contribuye a que el aire esté más seco y que las temperaturas puedan subir o bajar con mayor facilidad y que, por ende, haya mayor amplitud térmica.

"Hay que tener en cuenta que, si bien el pronóstico prevé menos precipitaciones por toda esta influencia que hay en la región, estamos entrando en la temporada de lluvias. Octubre y noviembre son de los meses más lluviosos en la región Pampeana, por lo cual es esperable que las precipitaciones empiecen a ser al menos un poquito más recurrentes, aunque sin alcanzar las condiciones normales para esta época", aclara la meteoróloga.

Jorge Gvozdenovich, ingeniero especialista en suelos del INTA, detalló la fuerte repercusión de la sequía en la zona núcleo de la provincia de Entre Ríos:

"Es el tercer año consecutivo donde las lluvias son menores a las normales. En septiembre y octubre llovieron 45 milímentros, de los 150 que llueve normalmente. Es un 70% por debajo de lo que debería haber llovido, excepto en algunas zonas aisladas donde cayó un poco más de agua"

El ingeniero apuntó que, a ese registro, hay que sumarle que entre abril y mayo cayeron 80 milímetros, cuando normalmente llueven 170: "Venimos con una recarga del perfil seco, el panorama es muy complicado. Las pasturas han disminuido en su crecimiento, que ha quedado demorado. Por eso los productores deben sacrificar algún cultivo, porque las pasturas no crecen, es decir no aportan comida".

La categoría de sequía es "severa"

Según la Mesa Nacional de Monitoreo de Sequías, en solo un mes (septiembre) se sumaron a esta situación más de 14,7 millones de hectáreas, por lo que se elevó a categoría de sequía severa a 53 departamentos del centro del país. La falta de precipitaciones importantes pone en riesgo a 1.813.387 millones de hectáreas de trigo y afecta aproximadamente a 12,4 millones de cabezas de ganado bovino y a 1,016 millones de habitantes.

El trigo.png El trigo es el cultivo más afectado por la falta de lluvias. "La situación del trigo sembrado ya es desesperante", afirman desde el campo.

Por eso, desde la Sociedad Rural pidieron al Gobierno que tome medidas urgentes para asistir a los afectados.

Según se estableció, la condición de la sequía es severa en 53 departamentos del centro del país, más precisamente en la zona núcleo la más productiva de la Argentina. En este marco, los ganaderos están mandando los animales a faena antes de tiempo ante la imposibilidad de contar con pasturas para alimentarlos y eso puede derivar en disponibilidad de carne para hoy y hasta fin de año, pero un faltante considerable de cara al próximo año. Es que el rodeo vacuno no se recupera rápido luego de una sequía por los tiempos lógicos de engorde.

Mientras tanto el Gobierno en una de sus primeras medidas, enfocó los cañones en asegurarse el abastecimiento en el mercado interno del trigo, y dejarle claro a los exportadores que debido a la caída productiva no se volvería a abrir el registro de exportaciones, pero si se cumplirían los contratos establecidos. Al mismo tiempo dialogó con otros referentes del sector para que la falta del cereal no derive en una suba de los precios internos de los productos farináceos.

En este marco desde la Sociedad Rural Argentina salieron con los tapones de punta y le pidieron directamente mayor celeridad al gobierno nacional y a los provinciales ante la catástrofe climática. "Los productores estamos preocupados por la sequía y vemos como se pierden rendimientos de los cultivos ya implantados, se atrasan las fechas de siembra de la campaña gruesa, se rediseñan las estrategias ganaderas tanto para carne como para leche y el panorama de las producciones regionales no es nada alentador", indicó Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina.

Y continuó: "no se ve que los gobiernos, tanto nacional como provinciales, estén ocupándose del tema con la importancia que merece esta crítica situación. No alcanza con una Ley de Emergencia, se necesitan herramientas modernas para combatir estos flagelos que nos permitan, a quienes debemos invertir, palear estos contratiempos", detalló el dirigente de la entidad agropecuaria.

Concretamente el pedido es contundente y así lo explica Pino:

En lo urgente le solicitamos al gobierno nacional que, por lo menos, arbitre los medios necesarios para no estar pagando hoy anticipos de impuesto a las ganancias sin tener certeza de que vayamos a tenerla.

Este tipo de tributos, sumado a otros que son estructurales como las retenciones, ponen a una gran parte de los productores en situación de quebranto si la tendencia no se revierte. Las consecuencias de esta sequía nos preocupan, pero no sólo para el campo sino también para la economía del país, porque se frena la generación de riqueza y de divisas genuinas necesarias para la macroeconomía. El campo preocupado necesita que alguien se ocupe de este difícil momento que nos toca atravesar

Si bien, por estas horas, el gabinete económico estaría estudiando pasos a seguir, por el momento no hay ninguna herramienta definida para asistir a los productores afectados y el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, concretaría encuentros con diversos referentes del sector para tratar la temática. Por lo pronto lo que se sabe es que en los próximos días no habrá lluvias de consideración y la situación continúa agravándose.

sequía.jpg Las grietas en la tierra dan cuenta de la falta de lluvias y la situación genera alarma entre los productores.

La hacienda se come el trigo

Este lunes, el sitio especializado 'Agrofy News' publicó que por la sequía extrema, en algunas zonas del país, hacen que los rendimientos de trigo se reduzcan a la mitad en la zona núcleo y que algunos productores decidan usar ese cereal para alimentar al ganado.

hacienda.png Algunos productores decidieron usar el trigo para alimentar al ganado.

Así es el caso del productor agropecuario Patricio Pascual de la zona de 30 de agosto, partido de Trenque Lauquen, que a través de su asesor, el ingeniero agrónomo Enrique Martínez, difundió un video en 'Twitter' lamentándose la decisión:

"Acá estamos, en zona de 30 de Agosto, partido de Trenque Lauquen, pastoreando un trigo. En mis 54 años nunca tuve un caso parecido. Difícil. Una sequía tremenda, sumado a un invierno muy crudo y heladas: este es el resultado. No quedó otra cosa que pastorearlo".

https://twitter.com/EnriquMartinez/status/1581343917621989377

Otro de los casos que tomó relevancia en los últimos días fue el de Gustavo Farroni, un productor ganadero de la zona de Pergamino, donde es propietario de unas 300 hectáreas y tiene unos 300 animales de Angus, siembra diferentes cultivos y, también, se vio obligado a tomar la decisión de alimentar a sus animales con el trigo afectado por la sequia y las heladas.

"Tuve que largar la hacienda al trigo, en un momento donde las vacas están en la parición y necesitan comer para darle leche a sus crías. Es un lote que se hizo con muchas esperanzas y toda la tecnología: 120 kilos de arrancador, 280 kilos de urea en dos aplicaciones, semillas de última generación y asesoramiento", lamentó Farroni en las redes sociales.

En paralelo (y no tanto)...

Sin dudas, el cambio climático asusta: estas situaciones extremas de sequías, como también las inundaciones, nos dejan desorientados y en estado de alarma. Pero es posible hacer algo al respecto.

Una respuesta interesante la plantea el documental Kiss the Ground (Besa el Suelo), una producción de Netflix en la que se afirma que 'Salvar el suelo es salvarnos a nosotros mismos'. La premisa de esta producción estrenada en 2020 explica cómo los sistemas agrícolas son determinantes para el futuro de la humanidad. Suena trillado, aunque no le quita peso a una discusión urgente, que ya es hora de abordar en serio.

Según Naciones Unidas, la capa superior del suelo podría desaparecer en los próximos 60 años si no se hacen cambios drásticos en la forma de abordar la agricultura. De allí la necesidad de promover el "suelo vivo todo el año" para capturar y retener carbono, entre otros beneficios

Y como la siembra directa no alcanza, aparecen así experiencias de cultivos multiespecie. Las imágenes muestran a un granjero norteamericano en su campo sembrado con 19 especies distintas en el mismo lote. Y explica cómo logra un negocio rentable por fuera de las cultivos commodities.

Luego aparece el concepto de Agricultura Regenerativa, quizás la gran esperanza que propone el documental; "El principal elemento de la agricultura es el suelo, no un tractor o una cosechadora", narra la voz en off mientras se desarrollan los cuatro ejes principales de esta manera de trabajar la tierra: menor mecanización de los procesos, incorporación de cultivos "de servicios", la vuelta de animales para el pastoreo -dejando atrás los feet lots- y la utilización del "abono verde" con procesos masivos de compostaje.

Por supuesto, el documental no muestra matices ni puntos medios. Y la situación norteamericana no es la Argentina, pero... En un tono por momentos demasiado alarmista, el relato deja afuera otras variables que podrían enriquecer el debate sobre cómo producimos hoy y comenzar a aplicar cambios...

