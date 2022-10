Precios: el Gobierno recibe a empresas de consumo masivo

Congelamiento, la "mala palabra"

En el equipo económico no quieren hablar de congelamiento: "Los congelamientos dictados por la fuerza o la idea de que el poder del Estado alcanza para congelar precios no funcionan. No creo en eso como mecanismo", dijo el propio Sergio Massa en declaraciones radiales este domingo, donde también afirmó que se avanzará finalmente en el pago de un refuerzo para los sectores más vulnerables y se modificará el piso para quienes pagan el impuesto a las Ganancias.