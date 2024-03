Dólar y un cepo que todavía está lejos de desaparecer

¿Qué tan cerca estamos de la eliminación del cepo?

Para Delphos Investment, aún no se han anunciado novedades sobre la flexibilización de las restricciones cambiarias en los dólares financieros ni un mayor acceso al mercado oficial de cambios, lo que sugiere que el cepo continuará por algunos meses más al menos.

"En el proceso de levantamiento del cepo, tanto el ritmo de acumulación de reservas como el financiamiento externo son factores clave. El presidente Milei ha declarado que están considerando un nuevo acuerdo con el FMI que incluya la obtención de nuevos fondos del organismo. También están evaluando la posibilidad de obtener préstamos de países y fondos de inversión. La idea parece ser acelerar la salida del cepo mediante ingresos que protejan al Gobierno frente a posibles crisis", observaron.

En la misma línea, desde el bróker señalaron que el gobierno sigue recibiendo la visita de altos funcionarios del Tesoro de Estados Unidos, del FMI y representantes de bancos de inversión.

Los rumores

Por otro lado, desde Portfolio Personal Inversiones señalaron que la city está llena de rumores sobre una posible salida anticipada del cepo cambiario, con comentarios que sugieren que esto podría ser facilitado por un desembolso del FMI para revertir las reservas netas negativas (actualmente en -US$ 5.900 millones).

"Si bien no consideramos que estos rumores tengan fundamento, es importante destacar que los futuros del dólar repuntaron en la parte corta de la curva tras dos días consecutivos de importantes caídas. Específicamente, marzo avanzó un 0,4%, abril tuvo la mayor subida con un +0,7% y mayo escaló un 0,5%. De esta manera, la devaluación esperada pasó de un 2,3% a un 2,8% directo para marzo y de un 4,9% a un 5,1% para abril, todavía en línea con el escenario de crawling peg en un 2%", indicaron.

Según la sociedad de bolsa PPI, estos rumores carecen de fundamento, ya que, si bien el FMI está respaldando el cambio de enfoque económico de la actual administración, no está claro que esto se traduzca en financiamiento, al menos por ahora. Vale recordar que la deuda de Argentina con el FMI asciende a DEG 32.450 millones o US$ 43.170 millones. Por lo tanto, un desembolso repentino de US$ 15.000 millones (como se mencionó durante la sesión) para facilitar la eliminación de los controles cambiarios significaría un aumento del 34,7% en la exposición del organismo a su mayor deudor.

