Dólar anestesiado: Fuerte crecimiento de la intervención del BCRA

Según el funcionario, estas medidas permitieron un "colapso de las expectativas inflacionarias".

Entre los datos exhibidos, se citó una encuesta de Poliarquía que señala una mejora significativa en la percepción del público sobre la inflación. Paralelamente, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) mostró una tendencia a la baja en las proyecciones del IPC mensual, que podría descender al 1,8% en junio de 2025.

Además, se destacó que las expectativas implícitas en los rendimientos de títulos en pesos reflejan un panorama optimista: una inflación proyectada del 1,3% mensual entre abril y agosto.

La intervención, desde PPI

PPI destaca como con la publicación del informe “Series” de ayer, confirmamos que la absorción por el factor “Otros” de base monetaria fue finalmente de $99.924 millones o el equivalente a US$84 millones (al CCL) el 15/01. Es la mayor contracción por “Otros” en pesos corrientes desde el 19/07."

Esta contracción se refiere a las operaciones realizadas el 14/01, debido a que la mayoría se conciertan T+1. Recordamos que el martes pasado fue el día en que el volumen operado en GD30 y AL30 T+1 saltó a US$247 millones, el segundo mayor registro en la era Milei.

"Dado que el BCRA no tendría posición en futuros de dólar (esto era cierto al 30/11, última información oficial disponible -este jueves se publica al 31/12-), la mayor parte de esta absorción monetaria se explicaría por intervención en los dólares financieros. Sin embargo, destacamos que, para que el BCRA haya utilizado US$84 millones para comprar bonos en C y D para contener la brecha, hay que asumir que su posición de bonos quedó inalterada en la rueda. Esto podría no ser así. A modo de referencia, la caída de reservas por el factor “Otros”, que está “ensuciado” por otras operaciones (es decir, no es solo la intervención), fue de US$56 millones el 15/01.

