"El Padrón de Deuda Comercial por Importaciones con Proveedores del Exterior alcanzó los US$ 21.000 millones", destacó el ministro de economía, Luis "Toto" Caputo en la red social X hoy, miércoles 10/1. Sobre la deuda con importadores explica que: "El monto está compuesto por US$ 16.500 millones de grandes empresas, US$ 2.500 millones de medianas y US$ 2.000 millones de pequeñas y micro empresas. "