Cuidado Javier Milei: "Se puede crecer con cepo cambiario pero no sin dólares"

intervención en el CCL;

reducción de plazos del pago de las importaciones en el MULC;

transferencia adelantada -aun no realizada- al Bank of New York de intereses (US$ 1.500 millones) de Bonares y Globales; y,

reducción del Impuesto País (en septiembre 2024).

## Tras cerrar julio 2024 en rojo por US$ 3.800 millones, las medidas anunciadas más el 'blend' y el 'crawling peg' al 2% mensual, harán caer las RIN, principalmente por el recorte de plazos de pago de importaciones (se pagaría 2 mes adicional).

Un dato al pasar:

La Cuenta Corriente sería deficitaria por US$ 8.400 millones entre agosto 2024 y diciembre 2024 por la sumatoria del rojo del intercambio de bienes y servicios y del saldo de Rentas e ingreso secundario. Pese a que en junio 2024 el BCRA ya registró un rojo en la Cuenta Corriente -y todo indica que lo mismo sucedió en julio 2024-, más de la mitad de dicho déficit responde al acortamiento de plazo del pago de importaciones. La Cuenta Corriente sería deficitaria por US$ 8.400 millones entre agosto 2024 y diciembre 2024 por la sumatoria del rojo del intercambio de bienes y servicios y del saldo de Rentas e ingreso secundario. Pese a que en junio 2024 el BCRA ya registró un rojo en la Cuenta Corriente -y todo indica que lo mismo sucedió en julio 2024-, más de la mitad de dicho déficit responde al acortamiento de plazo del pago de importaciones.

## Incluso con blanqueo que permita pagar intereses de Globales y Bonares en enero 2025 (US$ 1.500 millones) con la multa pagadera en dólares, y que abulte las reservas brutas por mayores encajes, las RIN terminaría el año en casi US$ 10.000 millones negativos y las líquidas en dólares perforarían US$ 7.000 millones y faltarían cubrir US$ 2.900 millones de amortización de dichos bonos. Se puede crecer con cepo, pero no sin dólares."

Milei / Caputo

En tanto, Javier Milei / Luis Caputo intentan trasladar el debate al proyecto de Presupuesto 2025 que deben presentar en el Legislativo en 30 días.

Ellos prometen un trabajo en el que exista una hoja de ruta del pago de la deuda, tanto en dólares como en pesos. Según el último informe técnico del FMI, el Gobierno necesitará un superávit primario del 1,8% del PBI para mantener la cuenta financiera en pesos en equilibrio.

En cuanto al contexto macroeconómico, la eliminación o no del cepo cambiario le concede contexto al debate.

En tanto, la promesa de eliminación del Impuesto PAIS requiere alguna forma compensatoria para mantener la estabilidad financiera y evitar que crezca el nivel de endeudamiento público.

La agencia Noticias Argentinas difundió algunos conceptos que el Ministerio de Economía afirma contemplar para redactar el proyecto:

"(...) El Presupuesto 2025 será el primero bajo la Administración libertaria e intentará implementar una regla fiscal explícita, diseñada para que el superávit primario sea suficiente para cubrir los intereses de la deuda.

Este enfoque, según el gobierno, es vital para mantener la estabilidad financiera y evitar que la deuda pública crezca, limitándose únicamente a la renovación de vencimientos.

Ejes principales del Presupuesto 2025:

Equilibrio financiero: La regla fiscal se centrará en asegurar que el superávit primario sea suficiente para cubrir los intereses de la deuda, evitando el crecimiento del endeudamiento.

Reducción del endeudamiento: El proyecto busca evitar el aumento del nivel de deuda y reducir el riesgo país, lo que facilita el retorno a los mercados internacionales.

Proyección de recaudación: Se espera un incremento del 54,4% en la recaudación de impuestos en 2025 respecto a 2024, aunque la presión tributaria disminuirá levemente, pasando del 21,61% al 21,16% del PBI.

Impuesto PAIS: La eliminación del Impuesto PAIS, que ha sido una fuente significativa de ingresos para el Tesoro, presenta un desafío fiscal, aunque el gobierno contempla alternativas para reemplazar esa recaudación.

Proyección nominal de impuestos: Entre las expectativas del gobierno, destacan aumentos en impuestos como IVA (62,5%), Ganancias (47%), Bienes Personales (61,9%) y Contribuciones a la Seguridad Social (74,3%).

Disciplina fiscal: Se prevé que el gobierno mantenga un estricto control sobre el gasto público, con posibles ajustes dependiendo del comportamiento de la recaudación y el resultado fiscal.

Impacto de la regla fiscal: La implementación de techos de gasto, especialmente para partidas presupuestarias específicas, será crucial para asegurar el cumplimiento del equilibrio financiero."

