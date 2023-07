Créditos de ANSES: ¿Nace un nuevo rulo en la City?

Luego Massa se detuvo a hablar del FGS -Fondo de Garantía de Sustentabilidad- y un dictamen de la UBA que explicaba como el cambio de cartera que tuvo este fondo a principios de año les permitió ganar más plata. Al respecto señalo que: "Hoy este fondo vale US$ 60.000 millones (vs los US$ 35.000 que valía antes), de los cuales, $50.000 millones van a ser asignados en un programa de crédito a tasa fija, hasta $400.000 por mes para los 7 millones y medio de jubilados y pensionados de la argentina, hasta en 48 cuotas con tasa fija al 29% anual."