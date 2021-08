Córdoba se favorece con la inflación y el dólar planchado

Hasta entonces, Córdoba gozará de aire, o al menos la gestión de Juan Schiaretti. El objetivo del Gobierno cordobés es evitar lo que pasó entre 2017 y 2018, cuando la corrida cambiaria llevó la deuda pública de $120 mil millones a $271 mil millones.

Un dato no menor es que esta gestión, pase lo que pase, no afrontará un default mayor. La deuda en dólares de Córdoba fue reestructurada a 2027, por lo que el Gobierno actual no deberá cargar con ese peso, y podrá haber gozado de los beneficios.