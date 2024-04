Confirmado el éxodo de capitales extranjeros: Saluden al HSBC...

El acuerdo HSBC y Banco Galicia

Hongkong and Shanghai Banking Corporation concreta su éxodo. El ex Prudential, Mark Edward Tucker, no tiene a la Argentina en su bitácora. Concluye así una historia que comenzó en los años '90. El argumento es una decisión de concentrarse en Asia previa a Javier Milei pero también deslizaron la "volatilidad" de la economía argentina. Es una lectura posible que Milei no atrae tal como él esperaba.